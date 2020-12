Alerta Protección Civil por frío intenso de hasta -6 grados y sin lluvias en Sonora

Hermosillo.- Temperaturas frías de hasta seis centígrados bajo cero estarán registrándose en el norte del estado, informó la Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, al hacer un llamado a la población a protegerse y brindar cuidados a las personas adultas mayores y población infantil.

La dependencia reiteró el llamado a extremar precauciones por el frío intenso que registran amplias regiones del norte de Sonora y la cordillera limítrofe con el estado de Chihuahua, en lo que puntualizó que la parte alta de la zona serrana registrará temperaturas de cuatro bajo cero a tres centígrados.

El organismo advierte no encender braseros en espacios cerrados, no sobrecargar contactos eléctricos y apagar fogatas al aire libre en su totalidad, usar gorro y bufanda y no respirar aire frío, usar cubre boca, usar crema corporal.

También recomienda tomar líquido abundantemente, consumir frutas y verduras que contengan vitaminas A y C, así como vacunarse contra la influenza.

Condiciones estables, con noches y amaneceres con temperaturas de seis centígrados bajo cero, con vientos ligeros a moderados en localidades serranas y norte de Sonora estarán registrándose producto de la masa de aire polar que impulsa al frente frío No. 21, que estará recorriendo el día de hoy, el oriente y sur del territorio nacional, manteniendo en Sonora, las bajas temperatura y rachas moderadas de viento, sin probabilidad de lluvia.

Hoy se esperan rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California y rachas de 40 kilómetros por hora en las regiones norte, noreste y oriente, con temperaturas máximas entre los 18 y los 20 centígrados en la sierra.

En la zona del gran Desierto de Altar se esperan noches y amaneceres con temperaturas entre los dos bajo cero y los tres centígrados, en el centro del estado de dos a cuatro centígrados y, en el sur de la entidad, las temperaturas oscilarán durante la noche y a tempranas horas entre los 2 y los 7 centígrados.

afcl/nv