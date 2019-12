Alerta de violencia de género no funciona en Sinaloa: gobernador

Culiacán, Sin.- La alerta de género no ha funcionado, por lo que se requiere de su redefinición, con apoyos económicos y acciones flexibles en todos los ámbitos con una cruzada social para hacer valer los derechos de las mujeres, ante los nuevos feminicidios, dijo el gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel.



Señaló que ante el más reciente homicidio de la adolescente, Lucia Mariana “N”, de 17 años, cuyo hecho espera que pronto se esclarezca, puntualizó que en los casos de los cinco municipios del estado, en donde desde el 2017, se decretó la alerta de género, esta no ha nada positivo, puesto que no hay nada oriente, ni hay recursos económicos.

Ordaz Coppel expresó que se han hecho ajustes a este tema, puesto que se requiere mucho trabajo con los colectivos, en el renglón educativo, en los hogares y ante miembros de la sociedad, para fortalecer las acciones de protección a las muejes.



Entre los colectivos de género, causó alarma, por el repunte que se vive de femenicidios, con características de mayor crueldad, sólo este mes, en Culiacán, se escenificaron los tres últimos homicidios de mujeres, cuyas víctimas son jóvenes, con muestras de saña.

La tarde del lunes pasado, se localizó en una brecha que comunica el dique los Cascabeles, con las instalaciones militares del Sauz, el cuerpo envuelto en un pedazo de Vinilo, de la adolecente Luciana Marina “N”, de 17 años, con la que suman 43 femenicidios en el año.



Según el reporte la familia de la adolecente, perdió contacto con ella la madruga del 12 de diciembre pasado, presuntamente cuando ella se había dirigido a los festejos de la Virgen de Guadalupe, en el templo de la Lomita, en la colonia Guadalupe de esta ciudad.

Lucero Reyes Salgado, del colectivo “No te Metas con mis Hijas” y Consuelo Gutiérrez, del colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses condenaron la cadena de nuevos asesinatos de mujeres en el transcurso del mes de diciembre, en los que se observa conductas criminales más agresivas.



Subrayaron que en el transcurso de este año, en Culiacán, donde, junto con cuatro municipios más en el estado, está vigente la Alerta de Género, se han presentado 27 feminicidios, en los que se incluyen los últimos tres.



Reyes Salgado observó que el hecho que se escenificó en un campo agrícola debe ser tomado en cuanta por diversas autoridades, ante la saña con la que fue privada de la vida, la joven madre, la cual fue golpeada, ahorcada y victima de morfinas en la boca.



La activista de género externó que preocupa el índice de asesinatos de mujeres que se presenta en el estado, sobre todo el Culiacán, en cuyas características es la crueldad, al ser abandonadas en las zonas agrícolas, atadas o envueltas en cobertores.



Consuelo Gutièrrez observó que pese a la Alerta de Género que está vigente desde el 2017, en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato, en este año, los homicidios dolosos de mujeres volvieron a repuntar.

La tarde del sábado 14 de Diciembre, en el campo agrícola Erika, de la sindicatura de Costa Rica, la trabajadora del campo, Gloria Esthela “N” de 20 años de edad, originaria del estado de Guerrero fue encontrada muerta a golpes, con los labios lesionados con mordidas y huellas de un ataque sexual.



El homicidio doloso de la jornalera agrícola, fue descubierta por vecinos, al percatarse que el hijo de la víctima, de sólo tres años de edad, deambulaba por la zona de caseríos del campo agrícola, pidiendo le dieran comida.



Michelle Estefanía “N”, de 21 años de edad, quien en septiembre pasado había solicitado protección contra su expareja sentimental, luego de presentar denuncia por violencia intrafamiliar, el día siete de diciembre fue asesinada de cuatro disparos cerca de la casa de sus padres.

