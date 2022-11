Alcaldes de oposición crean el “Pacto Nuevo León Fuertes y Unidos”

Monterrey.- Este lunes, 24 de los 51 municipios de Nuevo León abandonaron la Mesa de Coordinación Metropolitana y constituyeron el “Pacto Nuevo León Fuertes y Unidos”, al acusar al gobernador Samuel García Sepúlveda de castigarlos con embargos y retenciones ilegales de fondos y participaciones federales y estatales, en represalia porque diputados de sus partidos tomaron decisiones contrarias a sus pretensiones en el proceso para la selección del nuevo Fiscal General, quitarle atribuciones para designar al titular del SATNL y retirar a MC la presidencia de la Comisión de Presupuesto.

En voz del alcalde Apodaca, César Garza Villarreal, quien asentó que no son empleados del gobernador, los ediles hicieron el pronunciamiento en la Explanada del Congreso del Estado, donde se destacó que formaron la nueva agrupación municipalista alcaldes del PRI, PAN, Morena, PVEM e independientes.

Garza Villareal comentó que, como presidente de la Conferencia Nacional de los Municipios de México, atiende quejas de alcaldes de distintas regiones de la República, donde siempre miraba con tristeza cómo en otras regiones del país la soberbia y el autoritarismo, sometían, y sojuzgaban ilegalmente a los ayuntamientos, “porque en la mente de un déspota tirano, el municipio es un gobierno chiquito, un gobierno al que se le puede pisar”.

Agregó que, ante esa situación, “decía yo, caray, Nuevo León hasta en sus peores páginas de su historia, nunca hemos caído en eso; (pero) hoy tengo que venir a decir con tristeza que nos sumamos a esos municipios de México que son víctimas del autoritarismo”.

Aclaró que este movimiento autónomo, apartidista y plural, no es en contra de nadie, sino para de una vez por todas darles a los municipios en Nuevo León el lugar que les corresponde.

“Representamos al gobierno que da servicios básicos al 80 por ciento de la población; por eso, las agresiones a los alcaldes en realidad son las agresiones a nuestras comunidades”, señaló.

Explicó que los agravios a los municipios tienen como origen que, en la pasada elección de 2021, el pueblo decidió repartir el poder: El ejecutivo a MC representado por Samuel García, y la mayoría de los municipios y en el Congreso a otras fuerzas políticas.

Entre demócratas, esto es fácil de entender, nadie es dueño absoluto de todo, así que, en la armonía de los equilibrios y balances de poder, se da la construcción de acuerdos en un ambiente de respeto que es la forma de avanzar en la diversidad.

Así se llegó al proceso de renovación de la Fiscalía General, un proceso al que los municipios son ajenos; pero la primera molestia del Palacio de Gobierno fue el registro de aspirantes que en opinión de ellos no deberían participar, y la primera represalia a los municipios del PRI y del PAN fue jinetear las participaciones y los fondos federales y retener hasta el día de hoy los fondos estatales.

Los fondos federales tuvieron que entregarlos sobre la raya porque, hubieran incurrido en un delito y en una responsabilidad federal, pero esto significó para los municipios más necesitados, que la ambulancia no tiene gasolina para trasladar a un enfermo hasta la zona metropolitana, que los niños del ejido no tendrán disponible un vehículo que los lleva a la escuela, y que no se pueda pagar la nómina a los trabajadores municipales, dijo César Garza.

Posteriormente, indicó, el Congreso en ejercicio de sus facultades y equilibrios, hizo cambios para modificar la designación del titular del SATNL, situación que molestó al Palacio de Gobierno, y en atención al ejercicio de su mayoría, se le quitó la presidencia de la Comisión de presupuesto a MC,

“Estas decisiones soberanas del Congreso enardecieron al Palacio de Gobierno y su reacción contra los municipios escaló, inventando multas de impuestos retenidos no enterados o enterados extemporáneamente durante la pandemia del Covid.

“Se fincaron créditos inexistentes y en el momento que se fincó el crédito, se trabó el pago sobre las cuentas de los municipios; esto aparte de ilegal es perverso, muestra desprecio por el municipio, desinterés, a ver cómo le hacen, a ver de dónde consiguen, total, son alcalditos, a ver quién los escucha”, reprochó César Garza.

Y para colmo, expuso, los municipios de las zonas rurales que tenían prestados en comodato patrullas, ambulancias y camiones de desecho que el Gobierno del Estado les tenía cedidos en comodato, exigió de inmediato regresar todas esas unidades sin importar el fin público al que estaban sujetos.

“Esas son las agresiones que nos llevaron a muchas personas que hemos ayudado a construir gobernabilidad” como fue la Coordinación de Municipios Metropolitanos, a dar este paso de abandonar dicha instancia y crear el Pacto Nuevo León, comentó el alcalde y recordó que hace unos días “defendimos institucionalmente al gobernador, de ataques injustificados de funcionarios federales”, en alusión a las críticas del titular de la Segob, Adán Augusto López.

“La reacción y el trato que hemos recibido del gobierno de Nuevo León, es indignante, pero de todo lo malo tiene que surgir lo bueno esta es una organización plural, abierta, municipalista, que tiene como objetivo central garantizar la autonomía municipal”.

Asentó que hoy tienen las circunstancias, están organizados los alcaldes, y tienen fuerzas políticas afines en el Congreso, para hacer los cambios en la ley que garanticen que nunca más la soberbia de uno vaya a pisar la autonomía constitucional de gobiernos legítimos como somos los municipios”.

Esto es también para garantizar que los recursos y fondos federales, “que no son un regalo del gobernador a los municipios, sino aportaciones a las que tenemos derechos constitucionalmente, no sean jamás usadas como instrumento de extorsión".

También es el momento para resolver una asignatura histórica pendiente, tenemos municipios que reciben participaciones hasta 20 veces más por habitante, de lo que reciben los que estamos aquí, dijo el edil, y citó el caso de San pedro que recibirá casi tres mil millones de pesos para un Museo, mientras hay otros que tienen que pedir patrullas de desperdicio, ambulancias de desperdicio, y que camiones de basura que se desechan en la zona metropolitana.

Explicó que no es una crítica a San Pedro, sino a un sistema inequitativo en la distribución de recursos que es el momento de cambiar.

Reiteró, “no somos contrarios al gobernador, nadie lo ha defendido y tratado de generar condiciones de gobernabilidad como los alcaldes; pero francamente hay una decepción del movimiento municipalista ante el desprecio, la soberbia, y el autoritarismo con que fuimos tratados la semana pasada”.

Ya tramitamos nuestros mecanismos de defensa, ya obtuvimos la suspensión de la justicia federal, los municipios metropolitanos; pero mientras se resuelve esta situación, los municipios metropolitanos que firmaron este pacto prestaron sus áreas jurídicas a los que no las tenían para defender sus derechos; y acordaron que los vehículos que les quiten, “nosotros nos vamos a organizar para prestarles los que requieran”.

Sin embargo, advirtió que por todos los municipios que fueron vejados, humillados, que fueron sometidos, no hay manera de que transite la ley de coordinación fiscal y el presupuesto de 2023, “si no resolvemos la desigualdad y la injusticia histórica” hacia las entidades municipales, para lo cual Congreso y alcaldes, “juntos vamos hacer una fuerza de contención que le de gobernabilidad al estado, ante el vacío de poder que hoy tiene Nuevo León”.



afcl