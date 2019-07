Alcalde tabasqueño se rebela contra AMLO

Desde la tierra del Edén, nos platican que el alcalde del municipio de Centro, Evaristo Hernández Cruz (Morena), nuevamente se encuentra en el ojo del huracán por desatender las disposiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así, nos explican, aun cuando el edil ya fue frenado por don Andrés Manuel para no vender el Palacio Municipal ni incrementar el costo del agua, ahora resulta que don Evaristo anunció que siempre sí pondrá en marcha la privatización del agua y ya son cuatro las empresas interesadas en hacerse cargo del suministro para los cerca de 500 mil habitantes de esta ciudad, lo que incluiría un incremento en el valor del servicio. Ante ello, nos cuentan, Mario Delgado, coordinador de la bancada guinda en el Congreso de la Unión, aprovechó su visita a Villahermosa para pronunciarse en contra de este plan —que podría concretarse en septiembre—, al considerar que el Estado debe encargarse de estos servicios. Habrá que ver de qué cuero salen más correas.

El reto de Murat con la Guelaguetza

Quien parece bastante contento, nos cuentan, es el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa (PRI), al dejarse ver bailando en las calendas que anuncian la llegada de la Guelaguetza. El entusiasmo del mandatario, nos comentan, se debe a que en esta edición el gobierno del estado se puso el reto de bajar los costos de la celebración en 50%, pasando de 40 millones de pesos en 2018 a 21 millones este año; el detalle es que con esa inversión se pretende captar una derrama económica de 2 mil 702 millones de pesos, 34% mayor que la del año pasado. Para alcanzar el objetivo, nos dicen que el góber hasta llamó al diálogo a organizaciones que amenazan con boicotear la fiesta. ¿Se alcanzará la meta?

Empresarios, al ring por clausura de negocios

En Ciudad Juárez, nos hacen saber, se libra un duelo entre empresarios gasolineros, después de que un juez ordenó clausurar dos de las 15 gasolineras de la compañía ARCO. El asunto, nos aseguran, no tendría mayor relevancia si dichos negocios no fueran propiedad de los apodados “ricos del pueblo”, entre ellos, la secretaria de Desarrollo Económico e Innovación del gobierno del estado, Alejandra de la Vega, también dueña del equipo de futbol Bravos de Juárez, recién ascendido a la primera división. Y mientras, nos dicen, los clausurados afirman que hay gato encerrado, al no existir las irregularidades que se les reclaman, como no respetar las distancias entre gasolineras, desde el otro frente empresarial aseguran que, como dicen los de la Cuarta Transformación: “Nadie por encima de la ley”.

Los Yunes y sus nuevos delfines políticos

Los políticos que aspiran a ocupar una alcaldía veracruzana, nos cuentan, andan bastante adelantaditos haciendo talacha electoral, a pesar de que los comicios se celebrarán hasta 2021. Este, nos señalan, es el caso de la senadora panista Indira Rosales San Román, considerada por sus opositores como una alfil del exgobernador Miguel Ángel Yunes. Así, nos refieren, doña Indira se ha aparecido en todos los eventos públicos organizados por el ayuntamiento de Veracruz, cuyo alcalde es Fernando Yunes Márquez, hijo del exmandatario. Muchos ya se preguntan si la palanca de los Yunes aún es tan poderosa en la entidad.