Alcalde destituido de Culiacán, denuncia que es víctima manera "perversa y dolosa"

El desaforado y destituidodijo que en forma perversa y dolosa está sujeto a un proceso penal por la versión de haber emitidoa las viudas de policías muertos en cumplimiento de su deber.

Dio a conocer que la audiencia fijada con fecha jueves cinco de enero tuvo que ser diferida por los acontecimientos registrados el jueves pasado, por lo que espera que en la reanudación en este miércoles el Juez emita una resolución favorable al incidente.

Subrayó que el Poder Judicial tiene la oportunidad de reivindicarse y que los ciudadanos sigan creyendo en la honorabilidad de sus jueces, magistrados y personal, como él lo esta haciendo, puesto que cree que no habrá consigna para afectarlo.

Lee también “No voy a pedir disculpas, me vale madre”: edil de Culiacán niega dicho sobre que “la mujer propicia que le hagan daño”

A través de un video que subió a las redes sociales, el exalcalde de Culiacán pidió que no se permita que se sigan inventado, delitos por causas políticas, por lo que exhortó a los magistrados y jueces que no permitan que los sigan usando por cuestiones políticas.

En su mensaje grabado puntualizó que el ya desvaneció con videos las imputaciones que le fabricaron de haber incurrido en ofensas e insultos contra las viudas de policías que han fallecido en el cumplimiento de su deber, por lo que espera que la resolución del juez sea favorable a su persona.

Jesús Estrada, divulgó una carta que le envió al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya en la que le pide que cese tanto hostigamiento en su contra, de parte del Congreso del Estado y de la Fiscalía General del Estado y de funcionarios de su administración.

En su escrito, cita que este miércoles se celebrará la audiencia de sobreseimiento de la causa penal 598/2022, hace notar que no solicita impunidad, sino que cese la persecución en su contra y que no se use al poder judicial y legislativo para inventarle delitos con el propósito de apoderarse de la presidencia municipal.