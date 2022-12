Alcalde de Reynosa pide al gobierno de EU tramitar asilo de migrantes en su país de origen

Reynosa.- El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, lanzó un llamado al Gobierno de Estados Unidos para que modifique los protocolos y gestione que los trámites para asilo se realicen en los países de origen de los migrantes que lo soliciten.

Esto, ya que en Reynosa se encuentran 10 mil migrantes que no han sido recibidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos por lo que se encuentran viviendo a la intemperie en malas condiciones.

"La solución es simple, que sólo puedan hacer el trámite de asilo desde tu país de origen, que si vienen de Haití, lo hagan en la embajada de Estados Unidos en Haití y así de los diversos países, Senegal, Camerún, El Salvador, Guatemala, Angola, que sea en las embajadas".

El alcalde destacó que han hecho todo lo posible para brindarles atención a los migrantes, pero definitivamente ya no pueden sostener los gastos generados.

"Que ya no lleguen a la frontera porque ya no tenemos recurso, nosotros tenemos muchas necesidades, somos un país con muchas carencias, con mucha pobreza y no podemos atender a un segmento que no es el más necesitado de su país porque los que llegan aquí, son de clase media baja, no son pobres".

Para poder emigrar explicó, los migrantes necesitan recursos y obviamente es un segmento que tratan de atender pero necesitan cuidar a los pobres de México.

"Ya no tenemos capacidad de infraestructura, todos los centros migratorios están llenos, Senda de Vida 1 y 2 así como los albergues de la colonia Aquilés Serdán están llenos, no hay espacio suficiente. Es algo que tenemos que hacerle llegar a todos los que piensen llegar aquí, que ahorita no tenemos capacidad".

Se requiere explicó, que exista un desfogue paulatino con los migrantes que se encuentran dentro de la ciudad para que se puedan abrir más espacios.

"Hay gente que se encuentra vagando en las calles, por eso queremos decirles que no tenemos capacidad, ni recursos, ni personal para poderlos atenderlos. Abrimos otro refugio y sólo para eso nos alcanzó, ya no tenemos recursos para poderlos atender y por eso le pedimos al Congreso de Estados Unidos que modifique los protocolos para que el asilo, se haga en el país de origen de cada migrante".

Se necesita además, crear un filtro para que lleguen los que ya tienen una cita del lado americano para hacer sus trámites de proceso de asilo.

"Es algo que tenemos que trabajar tanto el Gobierno Federal, Estatal y Municipal para evitar un caos y que se cierre el puente Internacional Reynosa-Hidalgo".



