Tras la explosión de esta tarde en la ciudad de Aguascalientes, causada por el choque de un tren y una pipa que transportaba combustible, han circulado en redes sociales diversos videos que muestran el desastre.

A través de sus celulares y otros equipos de grabación, los testigos captaron el resultado de un evento que, de acuerdo con el presidente municipal Leonardo Montañez, no ha dejado muertos, pero sí provocó que tres personas fueran trasladadas a hospitales por intoxicación.

En uno de los videos se observa el tren que cruza con rapidez un bajopuente y atraviesa las llamas, mientras que algunas personas en un estacionamiento cercano expresan su pánico e intentan alejarse del percance.

BREAKING: Cargo train drives through flames after crashing into fuel truck in central Mexico, setting dozens of homes on fire pic.twitter.com/QLc4eV6xhk

— BNO News (@BNONews) October 21, 2022