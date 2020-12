Aguascalientes cancelará obras públicas de 2021 para atender a pacientes Covid

Aguascalientes, Ags.— Tras la falta de apoyo de la federación para hacer frente a la pandemia y los recortes presupuestales, el Gobierno del Estado determinó la cancelación de varias obras públicas que estaban programadas para 2021 a efecto de destinar dichos recursos a la atención de pacientes con Covid-19.

El mandatario estatal, Martín Orozco Sandoval, informó que se sacrifica la construcción de dos puentes a desnivel proyectados para la zona oriente de la capital, y se determinó la ejecución de otras obras a través de esquemas de Asociaciones Público Privadas (APP).

“Los (puentes) de oriente están totalmente cancelados por el tema Covid, para el próximo año; esperemos que el Covid no siga tanto tiempo para no estar sacrificando dinero y que sólo sea el tema de vacunas”, comentó en el arranque de la construcción del tramo estatal del Libramiento Carretero Poniente, que se había postergado por más de una década.

Martín Orozco dijo que la cuestión de la vacuna contra el coronavirus tiene previsto resolverla con un crédito corto.

El gobernador comentó que los estados de la Alianza Federalista están listos y dispuestos a entrarle como gobierno para tener la vacuna lo más rápido que pueda llegar.

“Ojala que el presidente nos dé la sorpresa de tener la vacuna lo más rápido posible”.

Dijo que los 33 mil millones supuestamente aprobados al Gobierno Federal para la compra de vacunas, no aparecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

“Es que 33 mil millones no los veo, tú analizas el PEF y no están, yo no los veo”, acotó.

“Yo te puedo decir, voy a pedir 100 a 200 millones de crédito rápido, que son créditos que tienen que pagarse antes de irme, y te voy a decir son para eso y ahí van a quedar y si en un momento Pfizer, Moderna o cualquier laboratorio tenga (vacunas), de ahí salen”, agregó el mandatario hidrocálido.

