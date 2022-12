Acusan de traición a diputada indígena chiapaneca por votar contra reforma electoral

Tuxtla Gutiérrez.- Consejeros de Morena del distrito 02 federal, con cabecera en el municipio de Bochil, y representantes locales de ese partido acusaron de "traición" a la diputada Adela Ramos Juárez por votar en contra de la iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el consejero Omar Molina Zenteno dijo que la militancia de la Cuarta Transformación y de Morena en el distrito 02 federal de Chiapas rechaza el voto y el posicionamiento de la diputada chiapaneca.

Con esa decisión en la Cámara de Diputados, afirmó, Adela demostró su traición a quienes le dieron su voto en las urnas; Ramos Juárez de última hora fue registrada por su partido ante la autoridad electoral.

“Más aún ella ni siquiera apareció en las boletas, quien figuraba era otra compañera", recalcó el exlegislador local por el estatal partido Podemos Mover a Chiapas.

Molina Zenteno al fijar el posicionamiento de los consejeros estatales distritales y de representantes municipales que lo acompañaban, hizo un llamado al Comité Ejecutivo Nacional y a los órganos directivos de su partido a ser más cuidadosos en la postulación de sus candidatos para que sean hombres y mujeres comprometidos con las causas de México, la Cuarta Transformación y Morena.

Esto para que no llegue gente que luego "nos traicionan" como ocurrió ayer, "que fue vergonzoso para los chiapanecos y especialmente para quienes les dimos el voto en el distrito 02", argumentó.

Cuestionado, el consejero estatal expresó que no es un pecado estar en contra del Presidente de la República pero cuando el registro es por un partido, el candidato o candidata "se compromete a encauzar, encabezar y respaldar las acciones de un movimiento".

“Es decir, debemos estar convencidos con la Cuarta Transformación; no compartimos los votos del PAN, PRI ni del PRD, pero no se puede aceptar que una compañera que llevamos a la diputación federal, habiendo hombres y mujeres comprometidos, lleguen y traicionen los principios".

Aseguró que lo de Ramos Juárez "es una traición, no tiene el respaldo no he escuchado voces del distrito 02 a su favor”.

Aún así, Molina Zenteno afirmó que México vive en una democracia plena, “sabemos que representa López Obrador, de ahí que en la marcha del 27 de noviembre quedó muy claro de que lado está el pueblo, y que seguimos respaldando las acciones presidenciales.

Así que la legisladora por el distrito de Bochil debe representar "las mejores causas", porque se votó por ella y fue candidata que abanderó los postulados de la Cuarta Transformación; "la elegimos y ella debió haber cumplido con esa misión", estableció el consejero de Morena.

En contraparte, el morenista negó que con la desaprobación a la legisladora indígena se ejerza violencia política en razón de género ni linchamiento, porque "sólo no estamos de acuerdo con su actuación y lo hacemos público".

En el encuentro con reporteros, la diputada suplente de Adela, Micaela Pérez González, dijo que en fechas pasadas interpuso una demanda ante la Fiscalía General del Estado en contra de su compañera por el delito de amenazas.

"Ella me amenazó, tengo dos testigos; que yo no me podía meter en la diputación, porque dijo que yo sólo serví para relleno; me dijo que soy una india pata rajada que no valgo nada", especificó.

Agregó que cuando ganaron la elección, Adela "nunca nos tomó en cuenta, nos dejó abandonados , y hay que apoyar la reforma electoral y la Cuarta Transformación, porque es lo correcto para los ciudadanos y los pueblos originarios", manifestó.

En la conferencia estuvieron además, entre otros, el consejero Nemecio Raúl Hernández Rodríguez, y los representantes de Morena Francisco Pérez Pérez, Javier Cruz Juárez, Antonio Pastrana y Rafael Juárez Martínez de los municipios de Pueblo Nuevo Solistahuacán y Jitotol.



afcl/cls