Denuncian a “aviadores” y tabuladores desiguales en SAPAC de Cuernavaca, organismo endeudado con CFE

Cuernavaca, Morelos.- Regidores integrantes de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), emplazaron a la directora del organismo, Evelia Flores Hernández, a regularizar el sistema financiero y administrativo para evitar otros cortes de energía por falta de pago.

El regidor de Cuernavaca, Víctor Hugo Manzo Godínez, afirmó que la Junta fijó dos meses para que la directora del SAPAC ofrezca resultados de lo contrario tendrá que dejar el cargo.

La determinación de la Junta de Gobierno ocurre después de tres días de cierres carreteros por habitantes afectados con el corte de energía en pozos de agua, resultado de la falta de pago de SAPAC a CFE.

También lee: Mantienen bloqueos por falta de agua potable en Cuernavaca

Manzo Godínez sostuvo que la directora debe revisar el organigrama del sistema de agua potable, porque hay denuncias de presuntas irregularidades en el organismo descentralizado, como “aviadores” y tabuladores desiguales para las mismas plazas lo que afecta en las finanzas.

"Se le dijo a la directora del SAPAC que ya no habrá más préstamos o más apoyo del ayuntamiento y que tenían dos meses máximo para que revise bien cómo está conformado el organigrama del sistema porque se habla de que hay aviadores", dijo el regidor del partido Fuerza por México.

Lo anterior luego de que ayer el Cabildo autorizó la transferencia de hasta por 15 millones de pesos a las cuentas del SAPAC para pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y así lograr la reconexión de la energía eléctrica a los pozos de agua.

También lee: Por incendio forestal, emiten emergencia atmosférica en Zona Metropolitana de Guadalajara

Por su parte, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado rechazó solicitar apoyo financiero al Congreso local y al Poder Ejecutivo para subsanar el adeudo que tiene el SAPAC con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que ha derivado en los cortes de energía eléctrica a los pozos de agua y en consecuencia bloqueos por parte de vecinos.

Afirmó que el organismo descentralizado tendrá que tomar sus propias decisiones que le permitan ser auto sostenible, como el año pasado que logró pagar 126 millones de pesos por consumo de energía eléctrica lo que no se había pagado en otros años.

Urióstegui Salgado dijo que esos esfuerzos implican no sólo mejorar la red de distribución y cobrar un mayor número de pozos en la distribución individual sino también ser más eficaces en la entrega de agua y en los recibos que implica que la población tenga confianza en el manejo del SAPAC.

"No lo necesitamos en este momento, sí lo requerimos para el pago del adeudo histórico y por eso ayer solicitamos a Presidencia de la República su intervención. No esperamos que el Ejecutivo local nos ayude porque no lo va a hacer", indicó el edil capitalino.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

cls