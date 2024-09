Guanajuato.- Un integrante del equipo de asesores de la diputada morenista Hades Aguilar acusó a cuatro dirigentes empresariales de burlarse de su discapacidad cuando colocaba una lona de protesta en el Salón del Pleno del Congreso local durante la toma de protesta de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“Cuando bajé la lona se empezaron a burlar y el comentario que más escuché fue: ‘échenle una mano'”, dijo Miguel Morales. El asesor presenta discapacidad por no tener el brazo derecho.

El agraviado informó que en ese momento tomó una fotografía de las personas que se reían de él y le reclamó a uno de ellos, quien fue identificado por otro de los asesores con el nombre de Manuel Bribiesca, presidente de la Canirac.

En la imagen que mostró el agraviado se observa a los líderes del sector privado Juan Carlos Muñoz y Eduardo Bujaidar.

Lee también Libia Dennise García rinde protesta como primera gobernadora de Guanajuato; ofrece un "gobierno sin colores partidistas"

“Los enfrenté y les dije que me repitieran en mi cara cuál era el insulto que me habían dicho y ya no dijeron nada", compartió el asesor.

Al concluir el acto de toma de protesta, Manuel Bribiesca, hijo de Marta Sahagún, en el exterior del Congreso ofreció una disculpa a Miguel Morales, a nombre de las personas que lo pudieran haber ofendido y negó que él lo hubiera hecho.

“Le estoy pidiendo disculpas a una persona discapacitada porque alguien le faltó al respeto en el Congreso", dijo e incluso sugirió que checaran los videos del recinto.

Miguel rechazó la disculpa y con el respaldo de la diputada Hades Aguilar anunció que procederá en contra de Bribiesca por el acto de discriminación.

Por su parte, la legisladora encaró a Manuel Bribiesca: “Estás acostumbrado a burlarte de las personas por sus condiciones, tú le faltaste al respeto a él”, le gritó frente a otros empresarios y diputados.

Representantes de cámaras empresariales alejaron a Bribiesca para ponerle fin a la discusión. “Esa es una mujer muy brava”, comentó uno de ellos.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/mcc