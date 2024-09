San Cristóbal de las Casas.- El filántropo y bloguero Shin Fujiyama, de 40 años, que atraviesa territorio mexicano hacia Honduras, donde dirige con su hermana una fundación para construir escuelas en zonas de extrema pobreza, fue interceptado por hombres sospechosos a la altura del municipio de Arriaga.

En sus redes sociales, Shin Fujiyama reveló que a su paso por Chiapas se sintió “preocupado”, porque cuando corría por la carretera federal 200, hombres que iban en una camioneta, algunos de ellos con radios, le preguntaron: “¿A dónde íbamos?”, “Porqué…”, “¿En qué ruta?”.

Al momento que fue interceptado por los desconocidos, llevaba 66 días de recorrido rumbo a Honduras, donde pretende hacer tres mil kilómetros para concienciar a la ciudadanía con el fin de atender dos mil 500 solicitudes de apoyo a escuelas de Honduras.

Su preocupación aumentó cuando vio que los hombres no tenían ningún logo que los identificara, mucho menos el vehículo en el que se desplazaban. “Sabemos que estamos en Chiapas, el estado más conflictivo en todo el país, ahora”. “Estamos un poco asustados, pero con la fe en Dios de que vamos a llegar con bien a nuestro destino hoy”, dijo.

La grabación que publicó en sus redes sociales fue cuando se encontraba en Arriaga y se dirigía hacia la frontera con Guatemala. “Quería informarles, para cualquier cosa. Estamos ya en Arriaga, con dirección a Tapachula”, explicó Fujiyama.

El 4 de julio anunció en sus redes sociales que correría tres mil kilómetros desde Reynosa, Tamaulipas, hasta San Pedro Sula, con un promedio de 42 kilómetros al día, en un tiempo estimado de tres meses.

En 2023 recorrió una distancia de 125 kilómetros desde la frontera Corinto, Izabal, Guatemala, hacia San Pedro Sula, con un promedio de 25 kilómetros diarios.

En abril del 2024 corrió 250 kilómetros entre San Pedro Sula a Tegucigalpa, con la misma causa, pero esa ocasión se sumaron empresarios hondureños y la ciudadanía para poder contribuir al proyecto de construcción de escuelas y atender otras necesidades.

Shin Fujiyama ha recibido los premios: Changing Our World/Simms Award for Outstanding Youth in Philantropy, Ages 18-23, CNN Heroes 2009 Award y la Medalla de honor que le otorgó el Congreso de Honduras en el 2022.

El activista habla a la perfección los idiomas: español, inglés, portugués y japonés. En las recientes horas, Fujiyama ingresó a territorio guatemaltecos, con dirección a Tegucigalpa, Honduras.





afcl/mcc