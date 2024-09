Guanajuato, Gto.- Al rendir protesta como gobernadora ante el Congreso Local, Libia Dennise García Muñoz Ledo extendió su mano a todas a las fuerzas políticas, ofreció diálogo, apertura y convocó a la unidad para construir juntos el Guanajuato que todos queremos; también advirtió que habrá firmeza para quienes regateen el avance del estado.

En el recinto legislativo ofreció respeto a la pluralidad, un gobierno estatal sin colores partidistas para las 46 alcaldías, y dijo no tener duda de que la próxima presidenta de México tendrá una gran visión para favorecer a los estados del país, “y no me queda duda, Guanajuato estará incluido en ese bienestar”.

La mandataria panista dijo que en la nueva relación de poderes, también con la Federación han comenzado a dar pasos para que se transforme en una nueva realidad para nuestro estado.

“Las mujeres ya llegamos, aquí estamos y vamos a demostrar de lo que somos capaces”, dijo la primera Gobernadora de esta entidad.

Muñoz Ledo realizó dos juramentos de servir a Guanajuato, el primero en sesión solemne en el Congreso del Estado y el segundo denominado “Protesta Ciudadana” en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas en presencia de unas 10 mil personas de la entidad.

Lee también Gobernadora electa de Guanajuato presenta a su gabinete

El único color que tengo, ahora que asumo esta gran responsabilidad, es el color de Guanajuato. 🙂💖🙌🏽 #GobiernoDeLaGente #LaPrimeraGobernadora pic.twitter.com/7cBGdmji5v — Libia Dennise (@LibiaDennise) September 26, 2024

En el Palacio Legislativo, en el mensaje para los gobiernos municipales que el 10 de octubre estarán en funciones, aseguró que no habrá ninguna diferencia, porque cuando asumen el cargo el único color es el de Guanajuato.

"Las presidentas y presidentes municipales que en unos días más estarán tomando protesta deben tener la misma certeza de que el gobierno estatal frente al federal, no habrá ninguna diferencia de colores partidistas… así es que cuentan conmigo alcaldes y alcaldesas".

En la sede del Congreso ofreció respeto a la pluralidad, pidió a las diputadas y diputados (de 6 partidos) que este sea un nuevo comienzo en la relación para trabajar juntos, anteponiendo siempre el bienestar de la gente, ofreció respeto a la pluralidad.

Como gobernadora, dijo, extiendo mi mano franca y sincera a todas las fuerzas representadas en este Congreso sabiendo que para que exista diálogo y apertura se requieren dos partes dispuestas a hacerlo realidad, en mí siempre encontrarán una de ellas.

Muñoz Ledo propone trabajo conjunto para el bien de Guanajuato

Afirmó que será aliada de quienes busquen lo mejor para Guanajuato sin imponer una ideología, con disposición permanente al consenso y total apertura, y lanzó la advertencia para aquellos que van en contra del progreso de la entidad.

“También seré clara, no me detendré frente a quienes tras visiones políticas escondan intereses personales o regateen el avance de Guanajuato, porque para eso me eligieron las y los guanajuatenses”.

Planteó trabajar con todo el corazón por la gente y estar más unidos que nunca. En lo esencial México y Guanajuato requieren altura de miras para entender que los enemigos a vencer no son los que piensan diferente a nosotros, los verdaderos enemigos son la violencia y la desigualdad.

Garantizó que regresará la paz y la tranquilidad al estado, consciente de que uno de los temas que más le preocupa a la gente es la inseguridad y la violencia.

“Hoy les digo de cara al pueblo de Guanajuato que actuaremos con responsabilidad en coordinación efectiva con los poderes del Estado con el gobierno federal y con los municipios, con inteligencia y con disciplina y no tengan ninguna duda que vamos a regresarle la paz y la tranquilidad a Guanajuato.

Las personas legisladoras tienen dos opciones, enfrascarse en discusiones o señalamientos políticos que solo nos alejan de lo que juraron representar y servir, o podemos reconocer sus diferencias y a partir de ellas construir puentes que nos permitan avanzar hacia la construcción del Estado.

Lee también Construir seguridad y paz, retos para Libia

La gobernadora reiteró que será una aliada incondicional de las mujeres, de la educación, el acceso a la salud, al agua, medio ambiente, con un firme compromiso con los derechos humanos, trabajará por los migrantes, la inclusión, las comunidades rurales e indígenas, el campo y por los seres sintientes.

El gobierno de la gente tiene un profundo compromiso con el desarrollo social para que nadie, absolutamente nadie, se quede atrás. “Estoy decidida también a que cada peso que destine a los municipios a las comunidades significa un progreso y tranquilidad para las familias”.

En el acto solemne, García Muñoz Ledo expresó un reconocimiento y nombró a 27 mujeres: “...Hoy al pronunciar este juramento legal, que nunca antes había sido pronunciado por una mujer, lo hago también nombrando a las mujeres de Guanajuato”.

Ofreció profundo respeto a los poderes Legislativo y Judicial y pidió que este sea un nuevo comienzo en la relación y en el equilibrio de poderes. Seré una aliada, una aliada incondicional en contra de la impunidad y a favor de la paz y la tranquilidad de las familias guanajuato.

En el evento estuvieron presentes la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel; el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; el líder nacional del PAN, Marko Cortés, y el ex presidente Vicente Fox, así como ex gobernadores del estado.

Gobernadora de Guanajuato toma protesta ante el pueblo

En la Alhóndiga de Granaditas, la priista Delita Ponce, la segunda diputada en la historia de Guanajuato, tomó la Protesta Ciudadana a Libia Dennise García, como la primera Gobernadora, acompañada de representantes de cada municipio de estado.

Representantes del Colectivo Manos Unidas entregaron a Libia una semilla germinada del árbol capulín blanco, como símbolo que enmarca el momento histórico en el que el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla escribió las cartas de intimidación para el intendente Riaño.

En el espacio público, la mandataria firmó un decálogo que, dijo, regirá la mística de trabajo de esta administración estatal.

El decálogo incluye los siguientes puntos: Nunca olvidemos por quiénes estamos aquí; el mayor derecho, la dignidad humana; haz que cada día valga; menos ventanillas, más ciudadanía; el nuevo decir, es el hacer; somos el ejemplo de la cultura del esfuerzo; todas las voces deben de ser escuchadas; cero tolerancia a la corrupción, violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual; trabajando somos imparables; y tú eres el rostro del nuevo comienzo.

Escucharé todas las voces con orgullo por las mujeres que abrieron camino y quienes lucharon junto a ellas. Es un honor ser #LaPrimeraGobernadora de Guanajuato. Estoy aquí para trabajar con todo mi corazón por el #GobiernoDeLaGente. pic.twitter.com/tdQ6xjllkK — Libia Dennise (@LibiaDennise) September 26, 2024

Lee también Piden conciliación y tolerancia en instalación de nueva legislatura del Congreso de Guanajuato

Toma mando de seguridad

En primer minuto de este 26 de septiembre, la mandataria recibió el mando de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y la Comisaría General de la corporación.

Tras realizar el pase de revista a los grupos que integran la FSPE, hizo un llamado a los oficiales a dar su máximo esfuerzo, que pongan toda su capacidad y talento en la seguridad de Guanajuato. Les pidió respetar la integridad y salvaguardar los ciudadanos, que conduzcan siempre con honestidad, con ética.

En el acto la acompañaron el comandante de la 16ª Zona Militar, General Francisco Javier Zubia González, y el Coordinador General de la Guardia Nacional en el Estado, General Rogelio García Pérez, y su Secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez.

“Sabemos y estamos muy conscientes de que el trabajo de la seguridad no es una tarea solo de las fuerzas policiales, sino de toda la sociedad”, indicó.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/rmlgv