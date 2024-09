Guanajuato.— Libia Dennise García Muñoz Ledo llegará a la gubernatura con el gran reto de construir la paz y la seguridad en Guanajuato, así como con la expectativa de resolver la escasez de agua en la entidad, y para ello requiere una relación de entendimiento con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Expertos en políticas de gobierno, política criminal y empresarios advierten que la crisis de inseguridad y la violencia tienen conexión con problemas de empleo, migración, cierre de negocios y violaciones graves a derechos humanos en el estado, y le toca a la nueva mandataria dar resultados.

El presidente de la Coparmex León, Héctor Rodríguez Velázquez, señaló que las exigencias prioritarias de Guanajuato están relacionadas con la Federación, aunque otros temas que requieren solución pasan a segundo plano si no hay agua y seguridad.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo realizó ayer la entrega-recepción de su administración a Libia Dennise García Muñoz Ledo, nueva gobernadora. Foto: Especial

En ese contexto, indicó que Libia Dennise deberá generar acercamientos con Sheinbaum Pardo para trabajar en conjunto por los guanajuatenses, y contar con los enlaces que entiendan el idioma del gobierno federal.

“Un tema muy específico es la relación con la Federación, y no se puede repetir lo que acabamos de tener en estos seis años en los que claramente Guanajuato casi estuvo castigado en los temas de los recursos, de colaboración, del apoyo en seguridad, del tema de agua y de infraestructura”.

Agregó que “para avanzar se deben tener voluntades, acercamientos, limar asperezas y sensibilizar que Guanajuato también es México, que la presidenta vea las cosas desde el mejor ángulo, que se vea reflejado en presupuesto, coordinación de seguridad y para atender la crisis de agua en la entidad”.

En el periodo de Andrés Manuel López Obrador el tema del agua fue pateado varias veces, “no sólo no nos dieron, sino que nos quitaron”, comentó el líder del sector privado con respecto a la cancelación del proyecto de la presa El Zapotillo, que se encontraba en proceso para abastecer del líquido a Guanajuato por lo menos 20 años. El plan del agua no se pudo aterrizar en esta administración, y la realidad es que hoy no se tiene un proyecto real.

El dirigente empresarial puntualizó que es responsabilidad del gobierno generar condiciones de seguridad, energía eléctrica, agua y de personal capacitado para que haya mayor inversión.

Estrategia sólida y colaborativa

Rodríguez Velázquez recordó que, en campaña, la gobernadora electa firmó ante la Coparmex el compromiso de reducir los homicidios en 50% en los primeros años de su administración.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra que, de octubre de 2018 a agosto de 2024, en Guanajuato se registraron 16 mil 477 homicidios dolosos. Además, operan siete grupos criminales identificados por la Fiscalía General del Estado: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo, Cártel de Sinaloa y Unión León.

Susana Martínez Nava, investigadora en política criminal de la Universidad de Guanajuato, consideró que sí es posible la reducción de los homicidios siempre que haya una estrategia sólida y colaborativa de los tres niveles de gobierno. “Eso es viable, veremos en los próximos meses también la voluntad de parte de la presidenta [electa]”.

“Para hacer frente a la delincuencia, la gobernadora va a requerir un plan acorde con el diagnóstico de inseguridad que se haga, en el que sin duda llevará de la mano a los municipios, con una estrategia que tendrá que estar en consonancia con la del gobierno federal”, apuntó.

Martínez Nava puntualizó que existen conductas delictivas que se investigan desde el fuero federal y otras de la competencia local: homicidios, extorsiones, robo y fraude, que afectan por igual a la población. En todo caso la colaboración y coordinación en seguridad entre las autoridades de los tres órdenes son obligaciones constitucionales.

Aquí la trascendencia de fortalecer a las corporaciones municipales. Las policías tienen que ser realmente los actores de la seguridad pública, con mejores prestaciones, equipamiento y capacitación. Se debe de trabajar en la policía de proximidad, en la prevención del delito. “La seguridad se puede construir y garantizar de manera duradera.

“Desafortunadamente estamos viendo a nivel federal una creciente militarización y eso no es una buena señal; si tenemos, como ya es inminente, el mando de la Guardia Nacional en la Sedena pues se va a complicar el panorama porque vamos a tener una seguridad todavía más militarizada”, mencionó Martínez Nava.

La especialista coincidió en la interconexión de la seguridad con los derechos humanos y la atracción de inversiones. Las políticas públicas con enfoque de derechos humanos en seguridad, vivienda, medio ambiente, educación y agua, es pleito que le van a heredar a Libia por parte del gobierno saliente.

Un Congreso dividido

Libia Dennise García asumirá el cargo este jueves como la primera gobernadora en la historia del estado, en condiciones políticas menos favorables a las de sus antecesores panistas (desde 1991), con un Congreso local sin el dominio del PAN y bajo un contexto de federalismo debilitado, describió Fernando Barrientos, investigador de estudios políticos y de gobierno de la Universidad de Guanajuato (UG).

Explicó que la panista va a tener que trabajar con un Congreso dividido, en el cual la segunda fuerza recae en Morena y con legisladores de Movimiento Ciudadano, Partido Verde y del PRI que difícilmente van a acoplarse a lo que diga el PAN.

El politólogo expuso que la mandataria enfrentará cuatro desafíos: primero, tener su propia agenda; segundo, gobernar con un Congreso dividido; tercero, enfrentar las tareas pendientes de la seguridad; y cuarto, gobernar con el federalismo debilitado por Morena, a partir de las reformas que está llevando a cabo a nivel nacional.

“Ahora los estados cada vez más dependen de las negociaciones que hacen con la Federación; si bien la gobernadora ha dicho que va a trabajar con Claudia Sheinbaum, ella hasta ahora, en este momento tampoco tiene agenda; la agenda es la que le dice López Obrador. Una vez que lleguen y tomen posesión, pues ya va a depender de ellas”.

García Muñoz Ledo ganó el 2 de junio pasado con la coalición PAN-PRI-PRD; en la contienda prometió un nuevo comienzo para Guanajuato en salud, educación, cultura, deporte, medio ambiente, agua para el presente y futuro del estado, mejores sueldos para los trabajadores, ser aliada de las mujeres y ser “la gobernadora de la seguridad”. Empeñó la palabra de “regresar la paz y la tranquilidad a Guanajuato”.

Para atender sus proyectos deberá desprenderse de la agenda de su antecesor, crear la propia y ponerle su sello. “Y si quiere hacer algo realmente diferente, primero va a tener que convencer más que a la oposición a su propio partido. El elemento más importante es la gente de la que está rodeada para ver si hay cambio o no”, dijo Fernando Barrientos.

Un buen indicio de que Libia tomará la agenda del gobierno directamente, sin intermediarios, es el rediseño en la estructura de la administración que ejercerá, que conlleva la eliminación del jefe del gabinete. “Va a ser la jefa del gabinete y me parece que es también darle orden a su administración y dar a entender que quien va a tomar las grandes decisiones es ella directamente”, acotó.

El politólogo señaló que Libia Dennise destacó la experiencia política y en la función pública como una fortaleza, al igual que la presidenta electa Claudia Sheinbaum, lo que puede hacer que haya entendimiento entre ellas, y porque tienen los mismos problemas que enfrentar, así como hacer un esfuerzo por desmarcarse de sus predecesores para poder llevar a cabo sus proyectos.

La nueva gobernadora tiene una tarea muy complicada en seguridad, que están dejando tanto en los ámbitos estatal como federal, para reducir los índices de violencia criminal y homicidios.

Otra exigencia en la entidad es reducir la migración por razones económicas y de inseguridad, debido a que Guanajuato otra vez está expulsando mucha gente a Estados Unidos. La migración se detuvo de principios de 2000 hasta 2015. Asimismo, se requieren inversiones de empresas que paguen mejores sueldos, a diferencia de grandes conglomerados extranjeros que vienen sólo a aprovechar la mano de obra barata y reciben por parte del estado muchas facilidades.

El gobierno tiene pendiente dar condiciones al empresariado local para que pueda competir en mejores condiciones con otras empresas.

También tendrá que poner atención en materia de la infraestructura de carreteras, la creación de un tren urbano entre Celaya y León, infraestructura de transporte, mejores vías de comunicación para el turismo en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad y atender las carreteras que se encuentran abandonadas.