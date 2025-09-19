Mérida, Yucatán.- Una madre pide el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para localizar a su hija de siete años, a quien no ha visto desde hace dos meses, luego de que fue sustraída por su abuela paterna mediante engaños.

Juliana Regina Dzul Paz señaló que el pasado 30 de julio entregó su hija Nathaly a Georgina Rodríguez Castillo, madre de su expareja Sergio Flota Rodríguez, quien le solicitó convivir con la menor en el centro de Mérida.

Confiando en la abuela, permitió que la pequeña viajara desde Oxkutzcab hasta Mérida y desde entonces perdió todo contacto.

Indicó que ha intentado comunicarse, pero no recibe respuesta a sus llamadas ni mensajes, situación que confirmó sus temores de que la menor había sido sustraída ilegalmente, a pesar de que ella cuenta con la guarda y custodia legal firmada por su exesposo.

La denuncia correspondiente quedó asentada en la carpeta FGE/NNA-UNADT-1254/2025, sin que hasta ahora haya avances significativos en la investigación, lo que mantiene a la madre en un estado de profunda angustia.

“Han pasado ya dos meses y no sé el paradero de mi hija. Ojalá la Fiscalía agilice el caso, pues cada día aumenta mi desesperación. Estoy dispuesta a dar una recompensa a quien aporte información veraz sobre dónde se encuentra Nathaly”, expresó la afligida madre.

