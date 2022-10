Abren sepulcros y roban urnas con cenizas en San Luis Potosí

San Luis Potosí.— Familias denunciaron que en las últimas semanas se han profanado al menos cinco lápidas del Panteón Municipal de Villa de Pozos perteneciente a la capital potosina, de las cuales se han robado cenizas, así como pertenencias de personas cuyos restos descansan en ese cementerio.

En entrevista para EL UNIVERSAL San Luis Potosí, la señora Lucía Narváez comentó que su nieto murió al nacer un 22 de mayo de hace cuatro años, desde ese día sus cenizas fueron colocadas en una urna blanca adornada con un ángel, restos que se encontraban colocados en una capilla construida en la lápida de otro familiar; sin embargo, fue robada.

Desde hace cuatro años, una vez al mes la familia acude al camposanto para visitar y adornar la capillita de su nieto y lápida de su suegro; no obstante, el pasado domingo 2 de octubre al llegar notaron que la urna de su nieto no estaba y que la puerta de la capilla había sido forzada.

La familia decidió buscar por todo el cementerio para ver si la urna la habían tirado por el lugar; sin embargo, se dieron cuenta de que al menos otras cuatro lápidas habían sido profanadas, por lo que decidieron acudir con las autoridades del panteón, quienes les comentaron que “es imposible cuidar a la gente que entra y sale”, por lo que acudieron con las autoridades de la delegación.

“Me dicen que no pueden hacer nada, que no estaba en sus manos, que yo tenía que ir a la fiscalía y que pues la verdad ni caso me iban a hacer (…) me dijo, creo que era el delegado, que si no le hacen caso ni a los vivos ‘¿usted cree que le van a hacer caso a los muertos?’”.

Ante la indiferencia de las autoridades, las familias Narváez y Escalante pegan volantes para hallar la “urna del angelito”.