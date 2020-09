Abre sus puertas réplica de la Capilla Sixtina en Cancún

Cancún.- La réplica de la Capilla Sixtina, que no pudo abrir sus puertas al público en abril debido a la pandemia por coronavirus, fue inaugurada hoy y recibió a sus primeros visitantes en la ciudad de Cancún, en donde espera llegar a los cinco millones de asistentes luego de recorrer 11 ciudades mexicanas previamente.

En el acto inaugural estuvieron presentes el obispo de la Diócesis Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo; el secretario de Gobierno de Quintana Roo, Arturo Contreras; la alcaldesa de Cancún, “Mara” Lezama Espinosa; Antonio y Gabriel Berumen, director general y productor de la Capilla Sixtina, respectivamente, así como representantes de Banorte, patrocinador de la iniciativa.

Antonio Berumen indicó que esta réplica diseñada en tamaño natural, es única en el mundo y fue autorizada a México por el propio Vaticano para posibilitar que las y los habitantes conozcan los tesoros que son propiedad de la humanidad, por su riqueza cultural, artística, histórica y religiosa.

Para la reproducción de los frescos se elaboró un archivo fotográfico que contiene dos millones 700 mil placas de 3 centímetros. Se trabajó durante 170 días y mil 070 horas, durante dos años. La estructura tiene 27 metros de alto, 78 de largo y 36 de ancho.

El obispo diocesano ofició una misa por la apertura de las instalaciones, cuya construcción inicio a finales de febrero y principios de marzo, con el objetivo de abrir al público en abril, con motivo del 50 Aniversario de Cancún.

Sin embargo, al decretarse el confinamiento obligado por la propagación del virus, todo quedó suspendido, hasta ahora, cuando el Semáforo Epidemiológico Regional marcó en amarillo y posibilitó su apertura, con un aforo del 60 por ciento que, no obstante, se redujo al 40 por ciento, lo que significa que podrán estar 240 personas cada media hora.

“Después de haber esperado tantos meses, ahora sí la vamos a disfrutar con más ganas, con más alegría. La pandemia tan dolorosa que estamos viviendo en el mundo entero, yo me la imagino como un cielo lleno de nubes negras, amenazantes, como que va a venir una borrasca, porque hay rayos, porque hay muerte.

“Pero como decía el Papa, en ese cielo negro, obscuro, hay que buscar las rendijas de luz. De repente aparece una rendija de luz y se puede abrir el cielo. Visitar la Capilla Sixtina para mí, ahora, es una rendija de luz. Cuánto sentimos la emoción estética al contemplar esta belleza tan esplendorosa y extraordinaria, aflora en nosotros esos sentimientos más nobles y bellos, que nos ayudan a superar los sentimientos de tristeza y pena”, expresó.

El consejero de la Nunciatura Apostólica, embajada de la Santa sede en México, Nicolás Guidi, indicó que la Capilla Sixtina no es una propiedad privada del Vaticano, sino patrimonio de la Humanidad, por lo cual fue voluntad del Papa Francisco que la obra no sea disfrutada “sólo por un grupo privilegiado de personas que pueden viajar a Italia”, sino a través de la réplica, al alcance de gente que, de otra manera, no tendría la posibilidad de maravillarse con ese arte.

El ingreso inició hoy a las 13 horas, con base en lineamientos que se asemejan a los establecidos en museos del Vaticano. Los horarios a partir de mañana serán de las 11 horas a las 19:40. La entrada es gratuita, pero hay que obtener boletos desde la página www.sixtinaenmexico.com, seleccionando el día y horario para la visita.

Entre los protocolos dispuestos están tapetes sanitizantes y geles antibacteriales. A las y los visitantes se les toma la temperatura y se forman filas para adultos mayores, discapacitados y embarazadas. También para gente que no cuenta con internet y no puede sacar su boleto.

El recorrido dura un promedio de 30 minutos, durante los cuales se observa un video que expone cómo fueron concebidos los frescos por su autor, Miguel Ángel; un espectáculo de luz y sonido y la visita para admirar la réplica de las pinturas, que van desde el Génesis, pasando por el Diluvio y la Crucifixión hasta llegar al Fin del Mundo.

Hasta el momento, esta obra ha sido vista en 11 ciudades mexicanas por 4 millones 300 mil personas. Los organizadores esperan que, en Cancún, la doceava ciudad, se completen los cinco millones. El siguiente punto será Aguascalientes, en diciembre de este año.

Para la alcaldesa de Cancún, la instalación de la réplica permitirá admirar la obra más importante y monumental de Miguel Ángel, y la de mayor relevancia y dimensiones en el mundo, además de su alto simbolismo.

“Podremos disfrutarla con la tranquilidad de un recorrido seguro, pues están consideradas las medidas de higiene y sana distancia”, manifestó, al señalar que “indiscutiblemente”, también será un atractivo turístico adicional, un por qué viajar a Cancún.

