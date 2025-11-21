Juxtlahuaca. – Integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) exigieron justicia por el asesinato de Gabino Ávila Martínez, líder y coordinador de la organización, asesinado hace cinco años, en noviembre del 2020 en la cabecera municipal de Santiago Juxtlahuaca, en la Mixteca de Oaxaca.

“Cinco años en los que la justicia no llega y en los que, en lugar de atender a fondo las causas del conflicto, las autoridades han optado por administrarlo, prolongando el sufrimiento y la violencia en la Nación Triqui. Los enemigos de la paz acallaron su voz con balas, pero también con la indiferencia institucional que permite que este crimen permanezca sin castigo”, señalaron en un comunicado al cumplirse cinco años del homicidio.

Gabino Ávila Martínez, fue coordinador de la mesa política del MULT y líder en los pueblos donde la organización tiene presencia. Sin embargo, fue asesinado durante la noche del 20 de noviembre del 2020, en la calle Progreso, entre Lázaro Cárdenas y Zaragoza, en pleno centro de Juxtlahuaca.

Lee también Asesinan a otro activista triqui en la Mixteca de Oaxaca

Desde entonces, el conflicto no ha parado en varias comunidades triquis principalmente los de la Triqui Baja. En este sentido, los integrantes del Mult exigen al gobierno del estado de Oaxaca y a las autoridades federales que actúen de manera inmediata para dar con los autores materiales e intelectuales.

Aunque, según las autoridades de justicia, en mayo del 2022, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), detuvo a J.R.C en la colonia Santa Cecilia, en Juxtlahuaca, el segundo probable implicado en el asesinato de Gabino Ávila, originario de la comunidad Coyuchi Copala.

Luego de la detención, un juez de Control de Huajuapan de León vinculó a prisión preventiva a J. R., desde entonces la FGEO los datos sobre el acceso a la justicia por parte de la familia de Gabino Ávila han sido escasas, casi nulas, señalan.

Lee también Emboscada deja dos muertos y tres heridos en la Mixteca de Oaxaca

“Condenamos enérgicamente este crimen, así como la impunidad que lo rodea. Exigimos al gobierno del Estado y a las autoridades federales que actúen de manera inmediata, sin encubrimientos ni evasivas, para que los autores materiales e intelectuales sean llevados ante la justicia”, demandaron este jueves 20 de noviembre.

Además, pidieron la instalación inmediata para avanzar en mesas de trabajo para la paz, justicia y desarrollo de las comunidades triquis.

En los últimos cinco años, la organización ha reportado el asesinato de al menos 25 personas integrantes del MULT, además de ataques armados y violencia generalizada.

Lee también Exigen justicia para activista triqui baleado en Oaxaca; suman 19 integrantes del MULT asesinados durante el actual gobierno

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot