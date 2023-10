Culiacán.- El 85 por ciento de los recursos para obra pública se han licitado, afirmó el gobernador Rubén Rocha Moya, quien aseguró que solamente el 15 por ciento restante se ha adjudicado de manera directa, por así permitirlo la ley al ser obras menores.

Dijo que desde el inicio de su mandato hasta la fecha, se han aplicado 3 mil 325 millones de pesos para 654 obras, de cuya inversión, un total de 2 mil 851 millones de pesos se han licitado, lo que presenta el 85.74 por ciento.

El 14.26 por ciento restante se han adjudicado de manera directa, por tratarse de obras que no rebasan una inversión de un millón 800 mil pesos, lo cual es permitido por la propia ley.

Rocha Moya desglosó, en conferencia de prensa, los recursos económicos destinados a obra pública, e informó que en el 2022 se invirtieron 1 mil 566 millones 691 mil 351 pesos.

De los cuales, el 81.79 por ciento, es decir, 1 mil 281 millones 425 mil 730 pesos se licitaron en 104 contratos de un total de 392, y la diferencia, 288 contratos se adjudicaron de manera directa por ser obras pequeñas, que representaron una inversión de 285 millones 265 mil 620 pesos, el 18.21 por ciento del total de la inversión anual.

Y en lo que va de este 2023 se han aplicado 1 mil 722 millones 113 mil 881 pesos en obra pública en 232 contratos, de los cuales el 91.16 por ciento, es decir, 1 mil 569 millones 935 mil 407 pesos se han licitado en 107 contratos.

El resto que son 152 millones 178 mil 474 pesos se han adjudicado de manera directa a 125 contratos de obras pequeñas, lo que representa el 8.84 por ciento del total.

Asimismo, en lo que va de su gobierno, que inició un noviembre del 2021, de una inversión global de 3 mil 325 millones 079 mil 501 pesos en obra pública, el 85.74 por ciento se ha licitado, lo que equivale a 2 mil 851 millones 061 mil 162 pesos.

Los restantes 474 millones 018 mil 339 pesos, un 14.26 por ciento, se han adjudicado de manera directa por tratarse de obras que no rebasaron una inversión de 1 millón 800 mil pesos de manera individual.

“Ciertamente, si cuentan las obras, -pero- no me cuenten la obra de una calle con una carretera, el tema es la cantidad de cuánto se licita en este estado, pues en el 2022 fue el 81 por ciento de la obra, el 18 por ciento no se licitó, porque se puede asignar por el costo de la obra, y eso nos ayuda a hacerla más rápido”, aseveró.

Y precisó: “Las adjudicaciones directas de obras pequeñas permiten precisamente satisfacer y atender de manera más expedita las necesidades de la gente, ejemplo de ello es la construcción de 100 pozos de agua que se han realizado a la fecha, cuya inversión individual oscila entre un millón y 1.5 millones, obras que se hicieron de inmediato sin esperar licitarlas, pues ese proceso requiere de una demora de 45 días como lo marca la ley de licitaciones”.

A manera de ejemplo citó que “El Mezquite Caído, en Choix, no nos costó el pozo más de 1 millón 800, por lo tanto en cuanto lo pidieron se los hicimos, y ya desde el año pasado tienen agua”.

