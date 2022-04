A 21 días de su desaparición, familiares de Ana Laura exigen audiencia con la gobernadora Lorena Cuéllar

Tlaxcala.- Las mujeres que se aglomeran en las principales ciudades del país en contra de la violencia de género tienen un nombre más por el cual exigir justicia, el de Ana Laura López Loaiza, una joven que desapareció el pasado 4 de abril cuando salió de su casa, en la comunidad de Galeana en Huamantla, Tlaxcala, con rumbo al municipio de Apizaco.

Desde entonces, sus familiares no saben nada de ella; el último contacto que tuvieron fue a través de un mensaje que envió desde su teléfono celular, en el que les avisaba que era perseguida por dos hombres.

“Tratamos de ubicarla, le pedimos que prendiera su ubicación, pero todo eso ya fue en vano, ya no hubo respuesta. Desde ese momento que nos comentó que la perseguían dos sujetos ya no volvimos a saber de ella”, dijo Marcelino López, su hermano.

La joven salió de su casa aproximadamente a las 12:00 horas del 4 de abril, y después de las 17:30 horas sus familiares no volvieron a saber de ella. Ya no contestó el teléfono celular, ni los mensajes; aunque le marcaron, ya no había tono.

A 21 días de su desaparición, los hermanos y hermanas, así como los padres de Ana Laura, piden que este caso no sea tendencia, sino urgencia. Y que, así como se movilizaron autoridades de otros estados para la búsqueda de otras mujeres desaparecidas, como pasó en Nuevo León con Debahni, que en Tlaxcala ocurra lo mismo.

“Ya nos acercamos a las autoridades, y venimos y venimos, pero que no, que no nos pueden dar respuesta o información que porque les entorpecemos su investigación. Ya estamos cansados. Ya estamos desesperados”, apuntó Marcelino.

En esa desesperación, los familiares de Ana Laura, apoyados por amigos y vecinos, se trasladaron desde su pueblo hasta la capital de Tlaxcala, donde envalentonados y enardecidos porque no hay avances en las investigaciones sobre la desaparición, cerraron las principales calles de la ciudad. Exigieron una audiencia con la gobernadora Lorena Cuéllar.

No les importó el caos vial, ni las groserías que les gritaban los conductores del transporte público y privado, y también algunos transeúntes. Su único interés es que Ana Laura aparezca viva.

“Lorena, mi voto te entregué, hoy quiero que la cara tú me des”, arengaban en alusión a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien celebraba un evento a puerta cerrada en el Palacio de Gobierno, mientras la familia de Ana Laura exigía justicia.

“Viva se la llevaron, viva la queremos”, “¿Quién nos falta? Ana Laura”, “Queremos justicia, queremos justicia”, “¿Ana Laura se perdió ayer? No. ¿Hace cuántos días? Hace veinte días”, “Que no sea tendencia, que sea urgencia”, arengaban.

La hermana de la joven, ahora víctima de desaparición, pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para dar con el paradero de Ana Laura porque a nivel local, aseguró, no hay respuesta ni las autoridades son eficientes.

“Ellos tienen los medios para hacerlo, y nos dicen que no nos dan información que porque la información es delicada y que por eso no nos la pueden dar, pero van tres semanas y no nos dicen nada”, indicó.

“Tenemos que encontrarla viva”, dice la procuradora

El pasado dos de marzo, en su perfil de Facebook, Ana Laura o Lau como se hace llamar, publicó la fotografía de un tatuaje con la imagen de una mariposa postrada sobre una pequeña planta. Casi un mes después, ese grabado que tiene en su antebrazo derecho es una de las señas particulares para su búsqueda.

Ana Laura es la hija menor de un matrimonio que tuvo 13 hijos, todos viven en condiciones de pobreza, lo que obligó a esta joven, a sus 23 años, a ser una trabajadora del hogar en la Ciudad de México. Trabajaba en la capital del país 15 días corridos, después tenía derecho a descaso y regresaba a su casa para visitar a sus familiares.

El 4 de abril estaba de visita en su casa y ese día desapareció, luego de salir con rumbo hacia la ciudad de Apizaco. Dicen los vecinos que coincidieron con ella en el transporte público, que se quedó en el municipio de Xaloztoc.

Cristina López, su hermana, la describe como una mujer joven y tranquila, “una chica de casa”, que casi no salía a la calle ni tenía amigos, así que para ella no hay argumento para que digan que se fue de fiesta o con el novio; simplemente está desaparecida y ahora es una víctima.

Ana Laura cursó hasta el grado de secundaria porque sus padres y hermanos, todos de escasos recursos, no tuvieron suficiente para que ella continuara sus estudios. A sus 23 años ella ya estaba empleada en el trabajo del hogar, en la Ciudad de México.

En el perfil de Facebook de la joven abundan las fotografías de flores y mariposas, que ella misma tomaba, y también sus selfies.

La Comisión Estatal de Búsqueda, a través del Protocolo ALBA, emitió una cédula de identidad para localizar a Ana Laura López Loaiza, reportada como desaparecida el pasado cuatro de abril en la carpeta de investigación FEPDNI.TLAX-1/33/2022 que inició oficialmente el día seis del mismo mes.

En conferencia de prensa, la procuradora Ernestina Carro dijo que la investigación está muy avanzada y con eminentes resultados; sin embargo, arguyó que por la secrecía de la indagatoria no puede dar mayores datos.

No obstante, expuso que para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) está descartada la línea de investigación de las supuestas dos personas que seguían a Ana Laura previo a su desaparición.

“Tenemos trabajo muy puntual, de inteligencia en este caso, con el rigor que el mismo requiere, porque evidentemente en el caso de una persona desaparecida, que en este caso es el de Ana Laura, estamos obligados a investigar de momento a momento, la investigación no se para”, comentó.

Señaló que los familiares de la víctima ya tienen el resultado de las investigaciones y una explicación, pero insistió en que por sigilo no puede dar mayor informe.

¿Ana Laura está viva?, se le preguntó.

-Toda persona desaparecida, la esperanza que tenemos es que esté viva, que tenemos que encontrarla viva, ese es el fin de la fiscalía de personas desaparecidas, encontrar a las personas con vida. Y la búsqueda que se está realizando y que se realizará conjuntamente con familias, con peritos y con tecnologías es para encontrarla con vida.



afcl/rmlgv