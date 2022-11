Yuridia sacó a la luz un violento episodio que vivió en “La Academia”

Yuridia es una de las cantantes y compositoras más queridas de nuestro país. La joven recientemente se convirtió en noticia tras protagonizar un triste hecho.

Yuridia aseguró que Cynthia Rodríguez la defendió de un actor borracho en una fiesta de La Academia. El famoso actor le habría dado un golpe a la intérprete de “Amigos no por favor” luego de que ella no quisiera complacerlo en una fiesta.

Este lamentable hecho se conoció hace poco ya que Yuridia decidió compartir lo que ocurrió a través de sus historias de Instagram. Esta fiesta se llevó a cabo cuando Yuridia apenas había salido de “La Academia” y allí estaba el “famoso actor” del cual no quiso revelar el nombre.

“Yo regularmente si pisteo y me dan ganas de cantar, canto, pero en ese entonces la verdad es que yo pagaba por no hablar, me daba mucho cringe existir”, comenzó contando Yuridia.



Foto: Yuridia. Fuente: Instagram @yuritaflowers

Yuridia aseguró que el actor le insistía para que cantara, le pasó el micrófono de mala gana y de forma agresiva y la obligó a cantar. Yuridia le dijo que no se sabía la canción y esto enfureció al hombre, quien le soltó un golpe con su chamarra. “Me reventó el hocico”, comentó Yuridia.



Foto: Yuridia. Fuente: Instagram @yuritaflowers

Tras lo ocurrido Cynthia Rodríguez se acercó a Yuridia y la defendió. “Siempre me defiende de todo”, dijo Yuridia.

¿Yuridia se peleó con Ángela Aguilar?

Otra pelea ronda alrededor de Yuridia, quien al parecer habría tenido un percance con Ángela Aguilar. Ambas lanzaron la canción “Qué Agonía” pero el hit quedó opacado por una posible pelea que habría ocurrido entre ellas.

Por suerte esto nunca ocurrió y fue una mentira inventada en las redes sociales. Fue la misma Ángela Aguilar quien se encargó de desmentir esta “pelea”. “La admiro muchísimo y tiene una de las voces más privilegiadas de México, de Latinoamérica y es muy bonito poder cantar con una señora con tanta experiencia con tanta trayectoria y tanta voz (…) pues una gran experiencia es una mujer que yo admiro muchísimo, una señora que yo le tengo el mayor respeto y qué bonito que se le antojó grabar una de mis canciones”, dijo Aguilar.