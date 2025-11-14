Desde hace meses, dice Yuri, sabía que Angélica Vale estaba separada de su esposo, Otto Padrón, pero no será ni la primera ni la última mujer que se divorcia y que Angélica, además, es una mujer fuerte.

La cantante deja ver que la Vale es parte de un chat de amigas en el que ella compartía sus emociones en la etapa de separación del papá de sus hijos, y le pidió que orara por ella, por los momentos difíciles que estaba pasando. La jarocha también compartió que, con todo y la crisis que enfrenta, no ha visto a Angélica cabizbaja ni abatida.

El polémico actor, que no tiene filtros y sí una autoestima sólida, presumió en un momento dentro de su estancia en el reality “La Granja VIP”, que en su juventud él fue más guapo que su compañero de producción, Sergio Mayer Mori (hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori).

Ante esto, los usuarios de internet respondieron que lo que buscaba el también conductor televisivo era figurar y de inmediato hurgaron en la web para mostrar imágenes de Adame en la etapa en la que tenía veintitantos años y resulta que sí, que Alfredo era más guapo que Mayer Mori, e incluso fue considerado galán de exitosas telenovelas de Televisa.

Esposa de Chespirito tenía un rol asignado por la religión

Muchos asuntos reveló la serie “Sin querer queriendo” en torno a Chespirito y su vida personal y laboral, y otras más de a poco han ido revelando sus hijos.

Apenas Paulina Gómez Fernández, hija del productor y director, contó que su mamá, Graciela Fernández, fue una víctima no del creador de “El chavo del ocho”, quien fue su marido, sino de sus padres y de la religión, pues al asumirse como católica practicante debía adoptar el rol de mujer sumisa.

