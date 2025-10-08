Más Información

El Instituto Cervantes recibirá un legado "in memoriam" de Mario Vargas Llosa

El Instituto Cervantes recibirá un legado "in memoriam" de Mario Vargas Llosa

Biblioteca Stresser-Péan firma convenio para fortalecer al Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos

Biblioteca Stresser-Péan firma convenio para fortalecer al Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos

Pese a protesta, artistas no ven soluciones

Pese a protesta, artistas no ven soluciones

José Javier Villarreal hurga en la memoria

José Javier Villarreal hurga en la memoria

Clío conmemora al historiador Luis González y González

Clío conmemora al historiador Luis González y González

El Nobel, a descubridores del efecto túnel cuántico

El Nobel, a descubridores del efecto túnel cuántico

, el cantante británico que rindió homenaje a Ozzy Osbourne en los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs), respondió a las críticas que recibió tras su presentación, la cual rápidamente se viralizó en redes sociales.

La edición de este año estuvo dedicada a “El rey del metal”, fallecido el pasado 22 de julio en Jordans, Reino Unido. Durante la gala, Yungblud compartió escenario con Aerosmith y Nuno Bettencourt para honrar el legado del exlíder de Black Sabbath.

Sin embargo, no todos aplaudieron el tributo. Justin y Dan Hawkins, hermanos y miembros de The Darkness, calificaron la presentación como “otro clavo en el ataúd del rock and roll” y acusaron al intérprete de “aprovechar” el legado de Ozzy.

Lee también

Ante estos señalamientos, Yungblud respondió durante un podcast conducido por Jack Osbourne, hijo del “Padrino del heavy metal”:

“El problema del odio es que nunca verás a alguien que es más grande o emocionalmente evolucionado hablar mal de ti. Nunca verás a James Hetfield criticando a una joven estrella”.

El artista también confesó que veía a Osbourne como una figura inspiradora en su vida, a quien llegó a comparar con un superhéroe.

“Así que era mi Batman. Solo recuerdo su silueta con las gafas. Tenía TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) y mucha gente decía: ‘este niño está loco’”.

Actualmente, se prepara para una extensa gira por Europa y Estados Unidos, con fechas confirmadas en ciudades como París, Madrid, Múnich, Praga, Berlín, Washington D.C., Cincinnati, Las Vegas, Los Ángeles, Austin, Orlando, entre otras.

Además de defender su homenaje, el cantante habló en el podcast sobre el legado de Ozzy Osbourne, su próximo tour, su pasión por el deporte e incluso temas de salud y contabilidad, mostrando su faceta más íntima y reflexiva.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores. Foto: AFP

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana. Foto: AFP / AP

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes. AFP

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes

El incómodo momento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que desató rumores de una nueva oportunidad en el amor. Foto: AP

El incómodo momento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que desató rumores de una nueva oportunidad en el amor

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra. Foto: Instagram

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra