Yungblud, el cantante británico que rindió homenaje a Ozzy Osbourne en los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs), respondió a las críticas que recibió tras su presentación, la cual rápidamente se viralizó en redes sociales.

La edición de este año estuvo dedicada a “El rey del metal”, fallecido el pasado 22 de julio en Jordans, Reino Unido. Durante la gala, Yungblud compartió escenario con Aerosmith y Nuno Bettencourt para honrar el legado del exlíder de Black Sabbath.

Sin embargo, no todos aplaudieron el tributo. Justin y Dan Hawkins, hermanos y miembros de The Darkness, calificaron la presentación como “otro clavo en el ataúd del rock and roll” y acusaron al intérprete de “aprovechar” el legado de Ozzy.

Ante estos señalamientos, Yungblud respondió durante un podcast conducido por Jack Osbourne, hijo del “Padrino del heavy metal”:

“El problema del odio es que nunca verás a alguien que es más grande o emocionalmente evolucionado hablar mal de ti. Nunca verás a James Hetfield criticando a una joven estrella”.

El artista también confesó que veía a Osbourne como una figura inspiradora en su vida, a quien llegó a comparar con un superhéroe.

“Así que era mi Batman. Solo recuerdo su silueta con las gafas. Tenía TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) y mucha gente decía: ‘este niño está loco’”.

Actualmente, Yungblud se prepara para una extensa gira por Europa y Estados Unidos, con fechas confirmadas en ciudades como París, Madrid, Múnich, Praga, Berlín, Washington D.C., Cincinnati, Las Vegas, Los Ángeles, Austin, Orlando, entre otras.

Además de defender su homenaje, el cantante habló en el podcast sobre el legado de Ozzy Osbourne, su próximo tour, su pasión por el deporte e incluso temas de salud y contabilidad, mostrando su faceta más íntima y reflexiva.