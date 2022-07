Yosstop infringe lineamientos de YouTube y la plataforma cierra, definitivamente, todas sus cuentas

Cuando parecía que la calma y la tranquilidad por fin habían llegado a la vida de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, un nuevo problema se le avecina, pues en sus redes sociales reveló que la famosa plataforma de videos ,YouTube, había cerrado todas las cuentas donde subía y monetizaba contenido, incluyendo la de su esposo Gerardo González, en el cual llevaba a cabo un podcast.

Según sus propias declaraciones, la youtuber aseguró que desconocía las razones por las que se había tomado esta decisión, ya que no recibió notificación alguna por parte de la empresa y que ya se habían comunicado en la espera de una explicación.

“Me siguen preguntando si yo quité mis canales, no, yo no fui. YouTube de repente los borró sin justificación, ni ninguna razón; también el de Gerardo y no sabemos por qué. Aún no hemos recibido respuesta, esperemos que esta semana nos digan algo”, compartió la recién casada a través de su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, en entrevista con EL UNIVERSAL, un vocero de la compañía indicó que Yoss fue notificada, desde el año 2021, las consecuencias que tendría eludir los lineamientos de seguridad de la plataforma.

“En 2021 se suspendieron los canales de YosStop del programa de monetización, Youtube Partner Program, por violar los lineamientos sobre la responsabilidad de los creadores; desde entonces notificamos a la creadora las consecuencias de eludir las condiciones sobre los términos de servicio”, aclaró el vocero.



Las condiciones de las que hablan y que YosStop no siguió, fueron: monetizar otra cuenta mientras su participación en YouTube Partner se encontraba en suspensión, lo cual según los lineamientos del sitio es considerado como una falta.

“Si una cuenta ha sido restringida de YouTube o de usar alguna de sus funciones, el creador tiene prohibido utilizar otro canal para librarse de estas restricciones, esto se considera elusión y puede resultar en el final de los canales del creador”, señaló.

Esta es la situación que Hoffman decidió pasar por alto y que ha hecho que, actualmente, YouTube procediera a eliminar todos sus canales.

“Si un canal es eliminado, el creador no podrá usarlo, abrir o tener cualquier otro canal dentro de la plataforma. Puedo confirmar que hemos terminado los canales de YossTop por eludir los lineamientos de nuestra comunidad, al monetizar una nueva cuenta de mientras su participación se encontraba en suspensión”, enfatizó el vocero.

De igual manera el portavoz expresó el esfuerzo que ha hecho YouTube para proteger a todos los usuarios que disfrutan de la plataforma.

“En los últimos años han invertido mucho en las políticas, los productos, los recursos necesarios para cumplir con la responsabilidad de proteger a la comunidad de YouTube de contenido dañino, y recompensar a los creadores que hacen de YouTube un lugar increíble”, sentenció.

