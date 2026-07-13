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A cuatro décadas de haber empezado su carrera como integrante del grupo infantil Parchís, Yolanda Ventura asegura que las condiciones para los niños que trabajan en la industria del entretenimiento han cambiado de manera significativa y, en su opinión, para bien.
“Las jornadas de trabajo en Parchís eran larguísimas. La verdad no lo sientes porque estás trabajando. En ese sentido teníamos mucho éxito, íbamos a los mejores hoteles, pero definitivamente como niños no tendríamos que andar trabajando”, comenta Ventura.
Considera que hoy se protege a los menores, especialmente en relación a su educación, aspecto que durante su infancia no siempre fue prioridad.
“Hoy está reguladísimo, se puede parar la grabación de una serie si alguno de los niños reprueba un examen”, explica.
Ventura no rechaza la idea de que los menores participen en proyectos artísticos, siempre que existan reglas claras que les permitan mantener una infancia equilibrada.
“Estoy a favor de que los niños trabajen porque les guste el personaje, siempre y cuando esté regulado”, afirma.
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Actualmente participa en la telenovela Tan cerca de ti, nace el amor, en la que da vida a Mamita Chelo, mujer cariñosa que comparte escena con los niños Kaled Acab y Bárbara Carbajal.
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