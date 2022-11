Yanet García reveló cuál fue la decisión más difícil de su vida

Yanet García es una de las modelos y conductoras más queridas y talentosas de nuestro país. La joven también se desempeña como influencer y es muy activa en las redes sociales, lugar donde siempre está en contacto con sus seguidores.

La joven conocida como “La Chica del Clima” ha estado en programas como “Hoy”, “Bellezonismo”, entre otras producciones, pero ahora disfruta de la fama en las redes sociales.

Recientemente Yanet García decidió realizar una ronda de preguntas y respuestas en sus redes sociales y allí le consultaron sobre ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que tomó en su vida?.

Sin dudarlo Yanet aseguró: “Una de las decisiones más difíciles de mi vida fue salir de mi zona de confort y dejar a mi familia en Monterrey. Tengo ya casi 8 años sin vivir en Monterrey. Viví dos años en Long Island, luego 2 años en Ciudad de México haciendo “Hoy”, después 2 años en Los Ángeles. Ahora llevo casi un año viviendo en Nueva York”, aseguró Yanet.



Foto: Historia de Yanet García. Fuente: Instagram @iamyanetgarcia

“Todas las personas que tienen lejos a su familia me van a entender. Es difícil vivir lejos de tu familia, de los tuyos. Ya llevo 8 años sin vivir en Monterrey y a veces digo ‘Bueno ya, ya estuvo en Nueva York, me encantó la experiencia, voy a regresar con mi familia’. Entonces vuelvo a Monterrey, estoy días y digo ‘Extraño Nueva York’ y me quiero volver”, continuó Yanet García.

“Es una situación complicada, pero me encantaría regresar a Monterrey y estar con mi familia allá. Es difícil. Quienes tienen a sus familias lejos me van a entender”, finalizó García.



Foto: Yanet García. Fuente: Instagram @iamyanetgarcia

Sin dudas Yanet García está atravesando por un gran presente laboral y eso la obliga a mantenerse lejos de sus familiares, pero la joven asegura que quiere volver a vivir en Monterrey y estar con los suyos aunque sea un par de años.