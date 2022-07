Yahir deja “La Academia”, ¿Quién estará en su lugar?

En este 2022, el cantante Yahir debutó como conductor de “La Academia”, reality show que le abrió las puertas en su carrera musical, sin embargo no podrá estar este sábado debido a compromisos laborales.



El productor ejecutivo del programa, Ángel Aponte explicó que antes de que iniciaran las grabaciones del proyecto, el integrante de la primera generación de este reality avisó que no podría estar en la gala del próximo 30 de julio porque ya tenía un concierto programado.



“Lo de Yahir era un compromiso previo que ya tenía hace ya varias semanas, tengo entendido que se reintegra el domingo”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.



“Va a estar conduciendo el programa Vanessa Claudio (que actualmente es co-conductora) y le pedimos ayuda a nuestra compañera del programa ‘Venga La Alegría’: Laura G”, señaló sobre la 14° gala.

Yahir le mete el alma al proyecto

No hay nadie más que se apegue más duro, ni más crítico que Yahir, afirma Aponte, quien le dijo al cantante que durante las semanas que se ha transmitido el reality ha tenido un gran avance, pese a que él mismo sabía que no era un conductor de televisión.



“Esto es un reto muy grande que estoy tomando y lo voy a hacer, le voy a meter todo el corazón”, le dijo el integrante de los 2000s Pop Tour.



“Efectivamente Yahir no es conductor de televisión y nos dimos cuenta al principio, pero el alma que le mete”, agregó.



El músico de 43 años llega todos los sábados y los domingos a las 11:00 horas; lee el libreto, va al escenario, repasa cob el prompter, se va con contenido para estudiarlo con antelación y dejar lo mejor de sí en cada programa.



“Hoy estamos viendo a Yahir mucho más suelto en el escenario, gozándolo, divirtiéndose. Le dije: ‘Esto no es una meta, disfruta el camino y vas a ver lo extraordinario que va a ser para ti’, él me dijo: ‘Tienes toda la razón’. Él se ve y se ve y se critica”, concluyó.

