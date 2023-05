Ya no sonarán más corridos en Quintana Roo, esta es la ley que los prohíbe

La noticia de que el concierto de Alfredo Ríos, mejor conocido como El Komander, tenía programado para este 19 de mayo, en Quintana Roo había sido cancelado debido a que las autoridades de este estado prohibieron su música, ha desatado una controversia importante en torno a la ley que sustenta este hecho.

Según autoridades locales, como el secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio, y la regidora de espectáculos y diversiones ,Karina Pamela Espinoza Pérez; la suspensión del show responde a un artículo dentro del Reglamento de espectáculos y diversiones públicas del municipio, en el que se prohíbe la realización de espectáculos que inciten a la violencia.

Karina Espinoza señaló que están ejerciendo esta regla con fuerza debido a las situaciones de peligro que se han desatado en los últimos espectáculos.

“En el último concierto que hubo de este tipo, todo terminó bien, pero a la salida hubo una persecución y violencia y eso es lo que tratamos de evitar, porque cuando viene uno de esos artistas se tiene que desplegar un operativo de la Policía, Guardia Nacional, Marina y Ejército, cuyos efectivos deben estar en las calles, en las Regiones, y no cuidando a un artista", señaló Espinoza Pérez.

Al mismo tiempo, el concierto de Grupo Firme en esta región fue anunciado como cancelado a través de Twitter. La regidora de espectáculos explica que fue debido a que la agrupación liderada por Eduin Caz no había entregado la documentación correspondiente, pero también aceptó que para el caso de artistas como Peso Pluma y Natanael Cano, exponentes de corridos tumbados, que ya tienen eventos programados en el Estado, tomarán ciertas medidas.

“A lo mejor hablamos con ellos y les decimos que no canten las canciones que hacen apología a la violencia o al crimen organizado, o no sé, lo estamos trabajando", señaló.





La agrupación liderada por Eduin Caz no podrá presentarse en el estado, tal y como lo tenían planeado





¿Qué dice el reglamento de espectáculos y diversiones públicas del ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo?

Su última modificación fue hecha el 15 de septiembre del 2011. Expone reglas sobre las capacidades de las autoridades municipales, el boletaje, y en su artículo número 17 sobre sus espectáculos permitidos y no permitidos señala, en la segunda fracción, que:

Se consideran espectáculos no permitidos los que de alguna manera atenten contra la intimidad, la genialidad, la sexualidad la reproducción humana, propiciando la mofa de los atributos de los seres humanos:

b) Los espectáculos y diversiones públicas sadomasoquistas que representen violencia sexual, voyeurismo, fitofilia y los de zoofilia;

c) Los espectáculos y diversiones públicas que realicen o tengan como finalidad provocar dolor, aniquilamiento del oponente, mutilación, azotes, marcas tormentos hechos en seres humanos;

d) La exhibición de películas ó videos de sexo explícito o desnudos totales y parciales fuera de las salas de exhibición cinematográficas;

e) Los que fomenten la alternancia con los espectadores, en los establecimientos no autorizados;

f) Los que se presenten en los sitios o establecimientos no autorizados por la autoridad competente;

g) Los que permitan contacto físico entre los empleados o artistas y espectadores; y

h) Los que carezcan de permisos.

Asimismo recalca en su artículo 19 que “toda persona física o moral es libre de poder organizar y presentar el espectáculo que desee, siempre y cuando respete los valores culturales, intelectuales, éticos, religiosos, cívicos y artísticos así como el respeto a la intimidad de las personas, a la genitalidad, la sexualidad y el debido decoro que le responde a la reproducción del género humano, evitando su comercialización, mofa, disminución axiológica o la denigración de las preferencias sexuales de nuestro Municipio, así como preservar el orden público establecido por la sana convivencia social y la solidaridad humana, evitando en todo caso, actos, posturas o gestos, reales o simulados, que induzcan al espectador a peleas a muerte, la promiscuidad, inciten a la violencia física o induzcan a la tortura”.

Esto ha causado descontento entre algunos exponentes que ya se están manifestando en contra de esta regla. El 20 de mayo los raperos Alemán y Millonario también fueron cancelados por esta razón y a través de sus redes sociales Alemán dijo su postura.

“No es justo porque nosotros venimos a trabajar. Hay gente que viajó de lejos pagando un boleto y la verdad no se me hace Justo. En mi show hay niños que siempre se suben al escenario a bailar break conmigo, la venimos a pasar bien y a no hacerle daño a nadie. Yo siempre les he hablado en mis canciones de salir adelante, buscar el éxito, de ir en busca de una mejor calidad de vida… y la neta siento que esta ley que tienen acá se impone contra la libertad de expresión ”, reclamó el mexicano.









Al respecto el secretario general Jorge Aguilar dijo que la decisión es en conjunto con varias autoridades para “no seguir autorizando espectáculos públicos que fomenten la la violencia”.

“Nosotros no limitamos la libertad de expresión, cada quien puede escuchar la música que quiere, los artistas pueden cantar la música que quieran, pero las autoridades no pueden tener esta ambigüedad entre estar buscando una mejor gestión social, llena de paz y por otro lado elevar las alertas cada vez que tenemos este tipo de conciertos en virtud de las probabilidades de violencia que puede generar este tipo de espectáculos”, destacó.





"Nosotros no limitamos la libertad de expresión, cada quien puede escuchar la música que quiere, los artistas pueden cantar la música que quieran, pero las autoridades no pueden tener esta ambigüedad entre estar buscando una mejor gestión social, llena de paz y por otro lado elevar las alertas cada vez que tenemos este tipo de conciertos en virtud de las probabilidades de violencia que puede generar este tipo de espectáculos"

