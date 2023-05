Daniela Parra, hija de Héctor Parra, convoca a marcha en favor del actor

Han pasado casi dos años desde la detención Héctor Parra, por las acusaciones de abuso sexual y corrupción de menores que hizo en su contra su hija menor, Alexa Hoffman. Desde entonces, el actor ha enfrentado un proceso legal largo y sobre todo muy polémico, debido algunas circunstancias que han rodeado el caso.

Desde su ingreso al Reclusorio Oriente, donde ha permanecido desde el 2021, Parra ha contado con el apoyo incondicional de su hija mayor Daniela Parra, quien no sólo se ha hecho cargo de los gastos que se han generado, también ha salido a defender la presunta inocencia de su padre, de la que, asegura, está firmemente convencida.

Ahora que, de acuerdo con la defensa del actor, ha sido absuelto de los siete cargos de abuso que enfrentaba, Daniela quiere dar un paso más en la lucha a favor de su papá, por lo que, a través de las redes sociales, ha convocado a una marcha para exigir justicia.

Mediante sus cuentas de Instagram y Twitter, la joven difundió varios mensajes en los que pedía el apoyo de la gente para alzar la voz contra la corrupción que permea en el sistema de justicia de México, y que dijo "se vende al mejor postor": "Si no hay justicia, no hay descanso. Vamos a levantar la voz contra la corrupción y denuncias falsas. México no puede seguir cegado ante fabricación de delitos", escribió en una de sus historias.









Asimismo, señaló que aunque su padre es el principal motivo de esta manifestación, también pretende que los casos de otras personas sean escuchados: "Mi papá es solo una víctima más de un sistema que debería protegernos. Ya no pedimos, ¡exigimos justicia!".

De acuerdo con las publicaciones de Parra, la cita es este miércoles 24 de mayo, a las 9:00 horas en el Hemiciclo a Juárez, y todo el que quiera sumarse a la causa será bienvenido: "Los que puedan acompañarnos, sería muy importante para nosotros contar con su presencia. Gracias de antemano y también gracias siempre por seguir en la lucha con nosotros.

La hija del actor Héctor Parra continúa la la lucha a favor de su padre, quien asegura es una víctima de corrupción. Foto: Instragram





¿En qué va el caso del actor Héctor Parra?

Fue el 12 de mayo cuando la abogada Samara Ávila, encargada de la defensa del actor, reveló a distintos medios de comunicación, entre ellos EL UNIVERSAL, que durante la audiencia final que se llevó a cabo ese mismo día, Héctor había sido absuelto de siete cargos de abuso sexual, lo que significaba un gran avance. Sin embargo, el histrión tendría que continuar en prisión, ya que todavía faltaba la resolución por el delito de corrupción de menores.

Adelantó además que la próxima audiencia sobre el caso se celebraría este pasado 18 de mayo, pero por motivos de salud del actor, tuvo que ser aplazada.

"Nuestro cliente, el señor Héctor, se sintió un poquito mal, tuvo una infección estomacal, presentó un poquito de temperatura y se pidió que por fundamento al derecho humano de la salud nos dieran nueva fecha. Va a ser el próximo jueves 25 a las 15:30 horas", explicó en exclusiva a este medio.

Sin embargo, tiene una versión muy diferente. Según la abogada Olivia Rubio, Parra ya fue encontrado culpable por corrupción y ahora solo faltaría esperar a que se dicte la sentencia, la cual podría ser de hasta 10 años y medio, más una multa.





Héctor enfrenta un proceso por el delito de corrupción de menores, que le podría costar hasta 10 años tras las rejas. Foto: Instagram

