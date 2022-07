Ya no habrá salvados en "La Academia"; el público podrá votar ilimitadamente

A partir del concierto 12 de "La Academia", que se llevará a cabo la noche de este sábado, el público podrá votar ilimitadamente para apoyar a su alumno favorito: Eduardo, Zunio, Rubí, Fernanda, Andrés, Cesia, Mar, Santiago o Nelson.



Así lo dio a conocer el director Alexander Acha durante este recital al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, en donde se informó que ahora sí el que tenga menos votos será el próximo eliminado, sea quien sea, no como en la gala pasada que los jueces salvaron a Santiago por tener una excelente interpretación.



“Les tengo una noticia importante, está claro que se vio un avance de nivel de varios de ustedes, sin meternos en temas de conducta, estoy hablando artísticamente”, señaló el hijo del cantante Emmanuel.



Agregó que en el momento en que se volvieron a abrir los votos para el concierto que se dará hoy, no hay límite para votar, como pasaba en los conciertos pasados.



“Es decir que pueden votar todas las veces que quieran por su alumno favorito, no nada más una vez, en la app de TV Azteca En Vivo”, explicó el rubio intérprete.



La madrina de la edición 2022, Myriam Montemayor invitó a los participantes a trabajar en equipo, luego de los problemas de conducta que presentaron recientemente y al opinar que Santiago tiene favoritismo por tener comentarios positivos de los jueces.

“Yo los invito a que a pesar de que son todos solistas a que hagan equipo a que aplaudan los logros de sus compañeros que eso también engrandece el reconocer y aplaudir los logros de los compañeros”.



Eliminado y salvado a la vez

En el momento en que se dio a conocer al eliminado del concierto más reciente hubo una gran sorpresa, ya que el que tuvo mejores comentarios, fue el que obtuvo menos votos y ese fue Santiago.



Los cuatro miembros del jurado se pusieron de pie y mostraron su indignación, mientras que el público gritaba que se le diera inmunidad al joven, quien recibió abrazos de sus compañeros.



“Nosotros entendemos muy bien lo que la gente está buscando y la permanencia de Santiago depende solamente de los votos de la gente, sin embargo los integrantes de este panel tenemos un voto de calidad muy especial, de manera muy humilde, pero profesional le pedimos a la producción que reconsidere lo que está pasando porque este joven se lo merece”, expresó Arturo López Gavito.



Horacio Villalobos pidió al público que vote por quien realmente tenga talento, no por los escándalos que puedan surgir en el reality show.



A continuación Alexander Acha confirmó que se le daría una nueva oportunidad a Santiago para que estuviera una semana más en "La Academia".

