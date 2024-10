William Levy no permitirá que lo difamen, y a pesar de que en los últimos meses la información que surge sobre su separación de Elizabeth Gutierrez lo coloca a él como "el villano", afirma que esto no es así, y que si no se ha defendido no es porque no tenga qué decir, pero ha sido cauteloso por sus hijos, Christopher y Kailey.

Con varios proyectos en puerta y abriéndose camino en el cine internacional, el actor cubano de 44 años afirma que podrá tener errores en todo, menos como padre, por ello le preocupa tanto la información que els llega a sus hijos a través de los medios, pues en torno a la separación con su madre Elizabeth se han dicho muchas mentiras, afirmó.

"Se han dicho muchas mentiras, muchas cosas, me han difamado, ha sido un momento difícil para mi y para mis hijos", expresó en entrevista para "El gordo y la flaca".

Sin tocar el tema de las supuestas infidelidades en su matrimonio con Elizabeth, el cual duró 20 años, William externó su desacuerdo por que sólo a su ex la hagan quedar como la víctima, pues asegura que una separación es de dos y no de una sola persona, y que la única que sufre no es Elizabeth, sino también él, incluso, antes que ellos sus hijos que tiene en común.

Levy, que en México es un rostro conocido en las telenovelas y actualmente forma parte de la puesta en escena "Perfume de Garnedia", confesó que tras la separación de Elizabeth se ha sentido decepcionado y engañado.

"He callado no porque no tenga nada que decir, sino por proteger a mis hijos, porque seguir tirándole leña al fuego no es correcto para mis hijos; me toca a mí quedarme callado", aseguró.

William Levy no se sintió valorado con Elizabeth Gutierrez

William Levy reitera que ha recibido difamaciones graves de las que ya está tomando medidas legales, como cuando se dijo que encarceló a su ex Elizabeth Gutierrez, que supuestamente golpea a sus hijos o el polémico episodio ocurrido en marzo de 2024, cuando se dijo que el actor estaba con alguien en la casa donde vivían Elizabeth y sus hijos.

En aquella ocasión se involucró a Kailey, quien acompañaba a su madre, ambas aparecieron con la policía señalando al actor de infiel y descarado, sin embargo, el cubano dice que llamaron a la policía por "cosas que no son ciertas" asegura que en esa ocasión no se encontraba con nadie en la casa, aunque si así hubiera sido, afirma que estaba en todo su derecho puesto que tenía cuatro meses que él y Elizabeth ya no estaban juntos.

Afirma que nunca hubiera expuesto a que su hija lo encontrara en el acto con otra mujer, por lo que el numerito que armó su ex de ninguna manera se le puede aplaudir.

Levy lamentó que en su relación con Elizabeth no recibiera del todo amor, admiración y respeto "hay cosas que a mi me han faltado todos estos años", confesó, y adelantó que aunque actualmente no tiene novia, sí está disfrutando el tiempo como soltero, y tal vez encuentre a alguien que sí lo valore.

"¿Por qué no ahora que estoy soltero conocer a alguien que me sepa valorar?, yo cada que tengo chance comparto, no le veo nada de malo en eso", finalizó.

