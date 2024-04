Revelan video en el que Elizabeth Gutierrez descubre que William Levy está con otra mujer

La separación, al parecer definitiva entre William Levy y Elizabeth Gutierrez se está dando como nunca antes, entre polémica no sólo de infidelidad, sino con pruebas de un episodio familiar desagradable en los que está presente Kailey, la hija menor de la pareja que tras dos décadas juntos han hecho oficial el final de su relación.

Luego de que la actriz Elizabeth Gutierrez informara en una entrevista y entre lágrimas que ya no estaba con "el gran amor de su vida", el cubano enfatizó que tenía su propia versión de la historia, y que lo único que le importaba era cuidar la salud mental de sus hijos y seguir trabajando.

Sin embargo, se sabe que existen al menos cinco reportes policiales de episodios violentos entre William y Elizabeth, en el último de ellos, el actor se enfrenta no sólo a la madre de sus hijos, también a su hija Kailey de 14 años, quien asegura vio a una mujer que se encontraba con su padre en la casa donde hasta hace unas semanas vivían como familia.

William Levy junto a Elizabeth Gutierrez y sus dos hijos.

Policías acuden a la llamada de Elizabeth Gutierrez

El programa "El gordo y la flaca" reveló el video policial en el que dos elementos acuden a la llamada que hace Elizabeth Gutierrez después de que su hija entró a la casa por unas cosas y descubrió que una mujer se encontraba con su padre en la habitación.

Al intentar entrar, Levy, que según la versión de Elizabeth, estaba bajo los efectos de "algo", habría reaccionado violentamente con su hija y habría impedido que entrara a su cuarto.

“Hay una mujer en el cuarto y ella (Kailey) la vio y la mujer estaba escondiéndose; esta es mi casa y hay otra mujer con mi ex", expresó la actriz.

Mientras Elizabeth hablaba con uno de los policías, el otro elemento intentó entrar a la casa, y desde la puerta se escucha que William Levy grita que lo dejen tranquilo, a lo que su hija, que se encontraba con su madre respondió:

“No, tú necesitas dejarnos a nosotras tranquilas”.

“Esta es mi casa y la casa de mis hijos y necesito que ella se vaya”, insiste Gutierrez con el policía que la cuestiona sobre la situación con Levy

Kailey se suma a la petición de su madre y dice que ella quiere entrar a la casa para saber quién era la mujer que estaba adentro, pues se trata de “su casa y su papá”.

“Tengo fotos de tú sabes, ropa de mujer, y necesito que ella se vaya. Es una casa de familia y si tu quieres hacer lo que quieras hacer puedes ir afuera, pero no en la casa", considera Elizabeth, quien usaba gorra y lentes oscuros.

Elizabeth Gutierrez y su hija están afuera de la casa donde vivían con William Levy después de que la menor descubriera que una mujer acompañaba a su papá.

“Yo vi a la chica, vi sus piernas correr y él decía ‘no soy como tu mamá, tengo a mi chica aquí, sólo estamos hablando”, explicó Kailey al policía que grabó el encuentro.

El policía que entra a la propiedad registra a Levy en la entrada para cerciorarse de que no está armando, entra, permanece adentro por media hora, revisa y no encuentra a nadie más, sólo al actor y una persona de servicio, versión que molesta a Kailey.

Elizabeth Gutierrez detalla que no había hablado con William Levy porque lo tiene bloqueado debido a que cada vez que la llama la insulta y la cuestiona si está con alguien más.

“Ella ha visto mucho, ella ha pasado por mucho; yo lo bloqueé como dije y él le mandó mensajes y ella está envuelta y es desafortunado, pero había alguien ahí”, explica sobre la reacción de su hija, quien, según Elizabeth, ya ha sido testigo de la faceta violenta de su padre.

#Elizabeth ha tenido que rentar un auto porque #WilliamLevy le quitó las llaves de la camioneta. pic.twitter.com/j76dyqnKzh — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) April 19, 2024

“Ella está tratando de protegerme, sabe que él me tocaría, él no la tocaría a ella y si entro a una confrontación con él, él me tocaría y ya sabes, ella no quiere eso porque ya ha estado ahí, ella no quiere eso", explicó la actriz, quien detalló que William Levy la corrió de la casa y le quitó las llaves del carro, por lo que en el presente vive con su hija en un departamento, renta un auto y recibe ayuda de su familia.





