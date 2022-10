William Levy: esto aprendió de su personaje ‘Sebastián’ en Café con Aroma de Mujer

William Levy lleva varios años de carrera en el ambiente artístico. Sin embargo, fue gracias a su participación en “Café con Aroma de Mujer” que se abrió paso hacia la fama internacional. La novela fue un éxito en varios países del mundo. Incluso a la fecha se sigue manteniendo en el ranking de las más vistas en Netflix.

Si bien, William Levy nos enamoró de entrada con su personaje de Sebastián Vallejo, lo cierto es que interpretarlo no fue una tarea para nada sencilla para el actor. En una entrevista reciente el galán cubano dio varios detalles de esta situación y además hizo referencia a su aprendizaje en esta difícil interpretación.

Qué aprendió William Levy en “Café con Aroma de Mujer”

Tras el éxito de “Café con Aroma de Mujer”, el cubano explicó que tuvo que batallar mucho para ponerse en la piel del personaje que le tocó. “Sebastián ha sido un personaje con el cual, la verdad, desde un principio tuve que luchar mucho personalmente, como actor también, en varias facetas”, recordó.



William Levy sostuvo que para él era “un poco difícil de entender para mí en lo personal”. Incluso para más de un televidente fue complejo comprender por qué hacía lo que hacía si en verdad estaba enamorado de la Gaviota. En ese sentido, hasta él mismo reconoció que “Sebastián Vallejo es un poco complejo”.

Además, el actor de “Café con Aroma de Mujer” sostuvo que a su modo de ver “esas decisiones que él ha tomado, también en su vida, lo han llevado a que todo se haya complicado de esta forma". Sin embargo, Sebastián Vallejo se terminó ganando el cariño de la gente y se terminó “desenvolviendo a favor del público y a lo que el público siempre quiso ver".

De lo que no hay duda, difícil o no, es que William Levy estuvo a la altura de las circunstancias. Más allá de las dificultades a la hora de interpretar un personaje que le costó entender en la puesta en escena el resultado final fue un éxito rotundo ¿o no?.