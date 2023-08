Wendy Guevara presume aparición en portada de revista y usuarios critican abuso de photoshop

Tras su participación en "La casa de los famosos", la influencer Wendy Guevara sigue destacando en revistas y programas televisivos. Sin embargo, se reconoce que la fama también tiene sus matices, como demostró la reciente controversia en torno a su imagen en la portada de la revista "Quién".

A través de Instagram, la ganadora de cuatro millones de pesos compartió imágenes de la publicación, donde la muestran luciendo una camisa amarilla y guantes negros, con una sonrisa radiante frente a la cámara.

En un gesto significativo, la revista seleccionó a Guevara como la figura central de su edición de septiembre, y la noticia se compartió de manera oficial en la misma aplicación alcanzando a un público ansioso por conocer más sobre la creadora de contenido.

"Esta mujer trans se convirtió en la primera en ganar un reality show en nuestro país: conquistó las pantallas, se adueñó de TikTok y de las conversaciones de sobremesa. Tenemos que hablar de Wendy, la perdida que lo ganó todo", se puede leer en la portada.

Foto: Instagram @ltorresbeauty

Aunque muchos usuarios celebraron los logros de Wendy, quien es conocida como parte de "Las Perdidas" tras un video viral que la catapultó a la fama junto a su amiga Paola Suarez, también hubo críticas dirigidas hacia la apariencia de Guevara. Se acusó un uso excesivo de filtros y un supuesto "blanqueamiento" de su piel.

Entre los comentarios se encuentran: "Amo que sea la portada, pero ¿es realmente necesario usar tantos filtros en las imágenes? Muy anticuado de su parte", "¡Se parece mucho a Karol G!", "Demasiado filtro, presenten a la gente de manera más natural, en estos tiempos no es necesario vender apariencias", "¿Tanta edición... por qué?", "Es evidente que han modificado a Wendy. ¿Por qué la retocan de esa manera? Y esa ropa", se aprecia en las reacciones.

Hasta el momento, Wendy no ha realizado comentarios en relación a las críticas recibidas. Pese a que actualmente los comentarios negativos son meras especulaciones provenientes de sus seguidores, a lo largo de los años, han surgido artistas que han desafiado activamente la práctica de la edición digital.

Artistas que han desafiado el Photoshop

Nada de poros abiertos, la piel de porcelana, un cabello sedoso y una silueta delgada son algunas de las cualidades que las modelos y actrices pueden presumir gracias al Photoshop, sin embargo, hay celebridades que no defienden dicha herramienta y apuestan por un look real o natural, es por ello que aquí te contamos de tres de ellas que han demostrado su inconformidad con el tema e incluso han logrado cambiar "las reglas".

Kate Winslet

La protagonista del “Titanic”, Kate Winslet, es una de las famosas que no ha ocultado su desinterés por el retoque.

En 2003 hizo una acusación pública debido a que una fotografía en la que apareció para la portada de "GQ", había sido alterada. La famosa delegaba que sus piernas se veían más delgadas de lo que realmente eran.

“El fotógrafo me dio una polaroid de la sesión y puedo asegurar que han adelgazado mis piernas casi un tercio. El retoque es excesivo. No soy así y, lo más importante, no quiero serlo", dijo para la BBC.

Incluso en el 2015, la actriz firmó un contrato con L’Oréal en el que una de las clausulas prohibía la alteración de sus fotos.

"Yo sólo puedo hablar por mí misma y sólo puedo hacer cosas que son importantes para mí, y es mi deseo que otras personas sigan ese mismo camino” dijo a E! News.

Zendaya

La estrella de “Euphoria”, Zendaya, también habló públicamente sobre el tema cuando en el 2015 la revista “Modeliste” alteró unas imágenes que le habían hecho en Puerto Vallarta, México.

"Ha salido hoy una nueva sesión fotográfica y me he sorprendido al comprobar que a mis 19 años de edad mis caderas y mi torso han sido bastante manipulados. Estas son las cosas que hacen que las mujeres se sientan inseguras de sí mismas, crean ideales irreales de belleza", escribió en Instagram.

Asimismo compartió su imagen "natural" con la captura editada.

"Cualquiera que me conozca sabe que yo defiendo un amor honesto hacia mí misma. Por eso publico la foto real (la de la derecha) que me encanta. Gracias a Modeliste por quitar las fotos y solucionar este problema con el retoque", agregó.

Tras ello, la revista se comprometió a que las fotografías de su siguiente edición serían publicadas sin Photoshop.

Foto: Instagram @zendaya

