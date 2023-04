Warner Brothers abre las puertas a joyas de un siglo

Burbank.— Es una mañana como cualquier otra para quienes resguardan los archivos del estudio Warner Brothers (WB), que cumplió esta semana 100 años de existir, y por lo cual invitó a EL UNIVERSAL a caminar por sus pasillos con la intención de compartir el legado del hogar del conejo animado Bugs Bunny.

Ahí está la gabardina de Humphrey Bogart en Casablanca (1942); en una sala se despliegan los trajes de todos los Superman estrenados en cine y televisión y, a unos metros, hay un refrigerador que resguarda las figuras de arcilla de El cadáver de la novia de Tim Burton; en otro, miles de trajes de vestuario, el más reciente el que se enfundó Austin Butler para la película Elvis (2022).

“Si tengo que hablar de una película que representa la era de oro de Warner Brothers, creo que no hay duda de que es Casablanca. Hay una historia muy rica en Warner que sigue dándose en relevancia para la cultura y el entretenimiento, representando nuestros tiempos”, comparte el historiador oficial del estudio, George Feltenstein durante el tour a este medio.

Fundado por los hermanos Albert, Sam, Harry y Jack Warren el 4 de abril de 2023, el estudio, que presume 12 mil 500 películas, ha rebautizado su nombre como Warner Bros. Discovery desde la fusión el 8 de abril de 2022 de estas empresas.

Los retos de este siglo para Warner Bros. Discovery es afianzar sus áreas en las que han sobresalido, entre ellas, el canal HBO, que ha sobrepasado en premios Emmy a cualquier canal de sistema de paga, y ahora con la plataforma streaming HBO Max. Entre sus joyas están The Sopranos, Sex and the city, Barry, Game of thrones, White Lotus, Succession, Euphoria y The last of us.

Con cineastas leyenda como Stanley Kubrick, Clint Eastwood, Tim Burton y recientemente el surgido de sus filas, Christopher Nolan, el estudio ha cobijado por años sus producciones. El mexicano Alfonso Cuarón es otro consentido, según Feltenstein:

“La princesita (1995), Harry Potter y el prisionero de Azkabán (2004) y Gravedad (2013); cada una es una obra maestra.

“Creo que Alfonso es un maestro y un genio cada vez que toca la cámara. Es muy amado aquí en Warner Brothers”.



