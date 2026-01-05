Durante casi una década, dos actores mexicanos de doblaje acompañaron a la emblemática pareja de Stranger Things, formada por Nancy Wheeler y Jonathan Byers.

A la serie de Netflix, que concluyó el pasado 31 de diciembre, llegaron Alexa Navarro y Ferso Velázquez sin tener experiencia en el doblaje: la primera era estudiante, y él, un ingeniero de audio.

“Estoy feliz de haber formado parte del mundo de Stranger Things, en el caso de Nancy, yo la consideraba (de inicio) la típica chica artificial, pero conforme pasó el tiempo el personaje evolucionó para contar su historia”, dice Alexa, que hoy tiene 31 años.

Ferso Velázquez, quien dio voz a Jonathan, se integró desde el inicio de forma inesperada, mientras trabajaba como ingeniero. Sin conocer a fondo la historia, tuvo que construirlo desde la intuición.

“Imaginé que seguramente mi padrastro era alcohólico... pensé que era un drama familiar o algo por el estilo”, cuenta.

Por su parte, Alexa llegó a la serie mientras su mamá trabajaba como secretaria en Grupo Candiani, empresa de doblaje.

“Bajó el director de la primera temporada con hoja en mano del reparto, se la dió a mi mamá y me dijo: ‘Ah, por cierto, a ti te puse para un personaje, creo que te va a ir bien’”, recuerda la actriz, cuya voz ha sido escuchada por millones.