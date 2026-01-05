Más Información

“Vargas Llosa dejó su lucidez para condenar a las dictaduras”: Pedro Cateriano

“Vargas Llosa dejó su lucidez para condenar a las dictaduras”: Pedro Cateriano

“No tenemos soberanía digital, menos dialectal”: Concepción Company

“No tenemos soberanía digital, menos dialectal”: Concepción Company

“La defensa no va por limpiar la lengua porque la dejaríamos empobrecida”: Concepción Company Company

“La defensa no va por limpiar la lengua porque la dejaríamos empobrecida”: Concepción Company Company

El inicio del 2026: fuerte sismo sacude la CDMX y la detención de Maduro por parte de EU, en los memes de la semana

El inicio del 2026: fuerte sismo sacude la CDMX y la detención de Maduro por parte de EU, en los memes de la semana

Máximo Pacheco, el muralista indígena relegado

Máximo Pacheco, el muralista indígena relegado

¿Qué hacer con las utopías?, entrevista con Armando González Torres

¿Qué hacer con las utopías?, entrevista con Armando González Torres

Durante casi una década, dos actores mexicanos de doblaje acompañaron a la emblemática pareja de Stranger Things, formada por Nancy Wheeler y Jonathan Byers.

A la serie de Netflix, que concluyó el pasado 31 de diciembre, llegaron Alexa Navarro y Ferso Velázquez sin tener experiencia en el doblaje: la primera era estudiante, y él, un ingeniero de audio.

“Estoy feliz de haber formado parte del mundo de Stranger Things, en el caso de Nancy, yo la consideraba (de inicio) la típica chica artificial, pero conforme pasó el tiempo el personaje evolucionó para contar su historia”, dice Alexa, que hoy tiene 31 años.

Ferso Velázquez, quien dio voz a Jonathan, se integró desde el inicio de forma inesperada, mientras trabajaba como ingeniero. Sin conocer a fondo la historia, tuvo que construirlo desde la intuición.

“Imaginé que seguramente mi padrastro era alcohólico... pensé que era un drama familiar o algo por el estilo”, cuenta.

Por su parte, Alexa llegó a la serie mientras su mamá trabajaba como secretaria en Grupo Candiani, empresa de doblaje.

“Bajó el director de la primera temporada con hoja en mano del reparto, se la dió a mi mamá y me dijo: ‘Ah, por cierto, a ti te puse para un personaje, creo que te va a ir bien’”, recuerda la actriz, cuya voz ha sido escuchada por millones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

‘Cachetada’ de Ángela Aguilar a Christian Nodal causa revuelo en redes: “Mostrando que lo tiene bien controlado”, dicen en redes. VIDEO. Foto: EFE

‘Cachetada’ de Ángela a Nodal causa revuelo: “Mostrando que lo tiene bien controlado”, dicen en redes. VIDEO

Mamá de Jennifer Lopez sorprende al mundo a sus 80 años protagoniza sensual baile en pleno concierto. VIDEO. Foto: Tomada de Instagram @people

Mamá de Jennifer Lopez sorprende al mundo: a sus 80 años protagoniza sensual baile en pleno concierto. VIDEO

Afirman que rivalidad de William y Harry 'podría estallar como una bomba este año' si Carlos fallece: "Lo despojaría de sus títulos reales”. Foto: (Photo by Eddie Mulholland / POOL / AFP) / (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP) / (Eduardo Lima/The Canadian Press via AP)

Afirman que rivalidad de William y Harry 'podría estallar como una bomba este año' si Carlos fallece: "Lo despojaría de sus títulos reales”

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver hablan del complicado año marcado por su hospitalización: "Fue muy peculiar". Foto: Captura de video / Yolanda Andrade

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver hablan del complicado año marcado por su hospitalización: "Fue muy peculiar"

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley inicia el 2026 con espectacular mini bikini blanco y deslumbra

[Publicidad]