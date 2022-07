El equipo de "Mirreyes vs Godínez 2", que estrenará la semana próxima por VíX, la plataforma de Televisa, se pronunció anoche a favor de las personas que ha sufrido abuso de poder y exige a Videocine, compañía que les ayudó en la producción, se sume a ellos.

El elenco, entre ellos Regina Blandon, Diana Bovio, Michelle Rodríguez y Christian Vázquez, han difundido en sus redes sociales un mensaje en el que sobresalen los hastag #Yositecreo y #Videocinerompeelpacto, en que afirman que las afectadas no están solas.

La postura se da a tres semanas de que Coco Levy, director de producción de Videocine, fuera denunciado legalmente por dos actrices, quienes afirman haber sido violentadas por el ejecutivo, tanto psicológica como físicamente, aprovechando su deseo de trabajar en el cine.

Desde entonces, la compañía productora y distribuidora, brazo cinematográfico de Televisa, no ha fijado postura al respecto.

Lee también: Rob Schneider cumple sueño mexicano

Levy jamás es mencionado en la publicación.

"A nombre del equipo de Mirreyes contra Godínez, queremos decir alto y fuerte lo siguiente: Reprobamos categóricamente las acciones de todos aquellos que, desde su posición de poder, ejercen o han ejercido cualquier tipo de abuso", inicia el comunicado.

Indica que quien abusa de cualquiera de las personas que integran al equipo en una producción afecta a "todes" y quien se aprovecha de los sueños de alguien para violentar, frena las historias.

"A las víctimas que se han pronunciado y a las que no lo han hecho, les queremos decir que les creemos y les agradecemos que con su valentía, además de inspirarnos, nos ayudan a abrir y a profundizar la conversación, a exigir que se haga justicia y que ocurran cambios urgentes en nuestro pais", continúa.

Lee también: Regina Blandón apoya a las víctimas de Coco Levy y de abusos en general

Y subraya:

"No sabemos de quién nos hemos perdido por culpa de estos abusos, qué voces no hemos escuchado, qué historias no habrán contado. Hoy decimos 'ya basta, no queremos perdernos de una sola más'".

"Queremos decirles a las víctimas que no están solas, les creemos, tienen todo nuestro respeto y apoyo", se lee.

La premier de "Mirreyes contra Godínez" estaba programada para este miércoles, pero fue cancelada.

rad