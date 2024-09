Victoria Ruffo ya había confirmado que estas fiestas decembrinas las pasaría a lado de los Derbez, sin embargo, parece que el tiempo la ha hecho cambiar de opinión, pues acaba de reconocer que no se siente convencida de reunirse con ellos, ¿cuál es el motivo?

Bromista como suele ser, "Vicky" se sinceró con la prensa y dijo que no le gustaría festejar la Navidad con la familia del padre de José Eduardo, debido a que no son muy buenos cocinando.

"Depende del menú, porque ellos cocinan muy feo", dijo entre risas.

Lee también: Victoria Ruffo no participará en el reality de "De viaje con los Derbez"

Fue así que, para solucionar el problema, Ruffo considera que ella debería ser quien lleve la cena a la casa de sus anfitriones.

"Yo opino que yo debo de hacer la cena porque, en mi casa, se hace bacalao, romeritos, lasagna de chicharrón, lentejas, que dicen que es para la abundancia...", expresó.

Y aunque aceptó que ella no sabe cocinar, pues nunca ha sido buena para las preparaciones, hay otros integrantes de su familia que sí se destacan culinariamente.

"No me gusta cocinar y, cuando no te gusta, no se sale nada bien", confesó.

Lee también: Victoria Ruffo pasará la Navidad y Año Nuevo con los Derbez

También reafirmó sus declaraciones en las que aseguró que Alessandra Rosaldo, la esposa actual de Eugenio, le cae muy bien, pues agradece que la cantante de Sentidos Opuestos sea tan buen con su hijo.

"Ella a mí me cae muy bien y, además, ella trata muy bien a mi hijo, se llevan muy bien, entonces yo no puedo hablar mal de ella en ningún momento", precisó.

Sin embargo, también negó que, desde que se reunió de nuevo con los Derbez, la relación entre familia y familia se haya estrechado, cuando la prensa le preguntó si ahora se reúnen con más asiduidad que en el pasado.

melc