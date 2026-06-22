Con más de tres décadas frente a las cámaras, Verónica Merchant confiesa que su mayor preocupación al llegar a un foro, era estar al pendiente al mismo tiempo de los uniformes escolares, tareas, la salud de sus hijos y aquello que ocurre en casa cuando las luces del set se apagaban.

La actriz reconoce que uno de los mayores desafíos de su vida ha sido equilibrar una profesión tan demandante con la maternidad.

“No fue fácil. De los retos de ser mujer tratando de realizarse en una carrera como la actuación es también el ser mamá. Debes aprenderte textos, cuidar tu imagen, estar emocionalmente disponible para los personajes y responder ante los medios. Pero al mismo tiempo llegas a casa y sigues siendo mamá. Son muchos roles sucediendo al mismo tiempo”, cuenta en entrevista con EL UNIVERSAL.

Verónica Merchant está casada con el actor Daniel Martínez y es madre de Alexis y Valentina.

“Yo tuve un gran compañero y mucho apoyo de su parte, pero aun así era yo quien estaba al pendiente de todo. Es una responsabilidad enorme”, afirma.

Verónica explica que por años sintió además que debía demostrar que podía triunfar, pero sin descuidar a su familia, exigencia que poco se plantea de la misma manera a hombres.

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“Si tenemos hijos somos juzgadas, y si no, también. Si nos enfocamos en la carrera, se nos cuestiona por no ser madres. Y si decidimos ser mamás, entonces se cuestiona por seguir trabajando. Debemos cumplir todo perfecto”, señala.

Esa experiencia personal hizo que conectara especialmente con los temas que abordó Doménica Montero, su más reciente trabajo.

“No vi las otras versiones, pero Doménica es una mujer fuerte desde el inicio, alguien que se cae, se levanta, se equivoca y encuentra la redención. No todo está basado en el enojo; también hay compasión”, dice quien interpretó a Pilar Rivas, la madre de la villana.

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Doménica Montero puede verse completa a través de la plataforma ViX.

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