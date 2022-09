Ver a Camilo vale desvelos y vacunas para los niño

La buena vibra y la música de Camilo conquistó al público femenino y al infantil, quienes hicieron acto de presencia ayer en la Arena Ciudad de México para disfrutar de la presentación del artista colombiano.

Pasadas las 21:00 horas, Frida Andrea, de siete años, y su amiga Sofía, de nueve, ya estaban más que emocionadas esperando el inicio de la presentación de Camilo. Las pequeñas aseguraron que les gusta tanto “lo pegajosa de su música”, al grado de que al día siguiente no asistirían a la escuela e irían desveladas a vacunarse contra el Covid-19.

La misma emoción era compartida por un pequeño que, desde las gradas, levantaba un cartel que decía “Mi primer concierto, Camilo”; Yotuel, de 14 años, también estaba viviendo su primer espectáculo musical.

Cuando Camilo hizo acto de presencia, descalzo y vestido completamente de blanco, levantó de inmediato de sus butacas al público, que llenó la Arena Ciudad de México gracias a temas como “Kesi”, “Ropa cara”, “Favorito” y “Pesadilla”.

“¿Qué pasa CDMX? ¿Qué dice? Hace dos meses estábamos dispuestos a hacer este concierto y me dio Covid-19 pero por suerte ayer lanzamos nuestro álbum (De adentro pa’ fuera) y hoy estamos aquí, la Ciudad de México se ha convertido en mi segundo hogar, ya no me siento extranjero aquí”, mencionó el cantante para luego interpretar temas como “Tuyo y mío” y “La mitad”.

Además de las voces de alrededor de 22 mil personas que cantaban cada uno de los temas, por todo el lugar brillaban coronas de flores con luces, orejitas de conejo y cientos de manos arriba con el celular grabando.



Tampoco faltaron los muñequitos del Dr. Simi, que se han popularizado en los últimos conciertos hechos en México y que el artista recibió con gusto.

En un momento de la velada, Camilo habló sobre cómo, cuando el corazón sana de una decepción todo florece y el verdadero amor llega; preámbulo para presentar a su esposa Evaluna, quien fue recibida con cariño y euforia por el público.

“Un aplauso para mi esposa, un aplauso para la mamá de mi hija”, fue como Camilo despidió a la madre de su pequeña hija Índigo, con quien cantó “Por primera vez” y “Machu Picchu”, como parte de su gira internacional DAPA tour.