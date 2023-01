Venga la alegría no tiene lugar para comparaciones

En su cumpleaños 17, el programa Venga la alegría estrenó productora: Maru Silva, quien señaló que no le molestan las comparaciones con la revista matutina Hoy, en la que llegó a trabajar en varias producciones.

“La verdad no me preocupan las comparaciones, hice Hoy con Federico Wilkins, con Carmen Armendáriz, con Reynaldo López; (ahora) son nuevos contenidos, nuevas formas de contarlos, es algo nuevo”.

La realizadora confirmó que este show televisivo seguirá al aire y no desaparecerá, ni habrá un despido masivo como hace algunas semanas se llegó a decir para darle paso supuestamente a un programa que se llamaría Buenos días México.

“Se queda Venga la alegría, que es una marca establecida”, expresó en entrevista dentro del foro de este show en Azteca Ajusco, y descartó que regrese Ingrid Coronado.

“Nos quedamos con el elenco que está, habrá cambios paulatinamente, estoy llegando este lunes, tengo que conocer a la producción, conductores, ¿para qué cambiar si no es necesario?”

Silva está regresando a lo que fue su primera casa, ya que hace 25 años empezó en el programa Ciudad desnuda y antes de llegar a Venga la alegría estaba como productora asociada del canal Distrito Comedia con Israel Jaitovich, quien es el director.

“Yo siempre he sido una mujer muy entregada y lo pueden hablar todos los productores con los que he estado, soy muy comprometida, responsable, exigente, perfeccionista, no me preocupa nada, estoy contenta, es una nueva etapa nada más donde ya tomar las propias decisiones es algo muy valioso, no estar a un ladito del productor ejecutivo”.

Con su llegada al matutino, adelantó que habrá una gran apertura en cuanto al contenido, sin limitantes, se hablará directamente con la mujer, con las señoras, con personas que sintonizan el programa por las mañanas y también se dará una diversidad de propuestas para jóvenes, adolescentes y niños; se fortalecerán algunas dinámicas y habrán nuevos juegos y secciones.