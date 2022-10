Vanessa Arias reveló el maltrato que soportó cuando estuvo en pareja con José Luis Reséndez

Durante una de las últimas emisiones del programa “Siéntese quien pueda” de UniMás, Vanessa Arias abrió su corazón y contó intimidades que vivió con una ex pareja. Para sorpresa de los televidentes del formato, la ex participante de “Las Estrellas Bailan en Hoy” dio a entender que la persona con la cual estuvo de novia muchos años pertenece al mundo del espectáculo.

En dicho programa, una de las consignas para cada invitado es contar una exclusiva de la farándula, ya sea de índole personal o ajena. En el caso de Vanessa, ella decidió hablar en primera persona del calvario que vivió con una ex pareja por maltrato físico y psicológico. El terror que describió la actriz estuvo dentro de su relación de siete años.



Vanessa Arias en el programa "Siéntese quien pueda". Fuente: Instagram @vannearias

¿Qué sucedió entre Vanessa Arias y José Luis Reséndez?

Hace aproximadamente 20 años atrás, Arias y José Luis Reséndez fueron pareja. Pero si bien algunos allegados a la actriz sabían lo que ocurría, otras personas del círculo íntimo se enteraron esta semana de lo que sufrió con el actor nacido en Nuevo León, Monterrey. Vanessa no quiso decir su nombre en su relato, pero Inés Moreno sí lo dio a conocer en su canal de YouTube.

Dentro de las brutalidades que soportó la artista sinaloense, contó que una vez Reséndez atentó contra su vida en la casa donde vivían. “Yo tenía que tomar un vuelo temprano, lo despierto a él para que me lleve al aeropuerto, estaba de muy mal humor”, comenzó diciendo Arias. “Y me acuerdo perfecto que [...] vivíamos en un primer piso y había unas escaleras, y él me empujó”, fue otra de las frases contundentes de la actriz.

En ese mismo momento, el modelo también pateó a Vanessa en el suelo. La protagonista de “La mentira” recuerda su cuerpo lleno de moretones. Seguramente todos los televidentes se preguntaron por qué no lo denunció en aquella oportunidad y la respuesta se traduce en una experiencia que vivió la actriz en una delegación. Allí vio el trato despectivo que tuvieron dos mujeres policías y dejó la denuncia en la nada: sin ningún curso legal para que la ley actuara.