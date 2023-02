Usuarios aconsejan a Eduin Caz tras su separación: "La fama puede ser pasajera"

En días recientes Eduin Caz, vocalista se Grupo Firme, se ha visto en medio de la polémica por los problemas que supuestamente enfrenta su matrimonio con Daisy Anahy, y es que durante la gala de los Premios Lo Nuestro, el cantante subió al estrado para agradecer a su exesposa, lo que inició fuertes especulaciones de que ambos estarían separados.

Aunque el cantante no ha dado más detalles sobre su situación sentimental, sí reveló que estaba "haciendo su luchita" para regresar con Anahy, esto a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram y que ya no se encuentra disponible; sin embargo, los seguidores de Caz no tomaron muy bien sus declaraciones, por el contrario le reclamaron la froma en la que anunció el fin de su relación de más de 13 años y el hecho de que haya dejado a su esposa justo cuando están en la espera de su tercer hijo juntos.

En el video el intérrprete de "Ya supérame" también arremetía contra quienes aseguraron que sólo buscaba fama con sus declaraciones. Tras estas palabras, varios usuarios de redes sociales se han pronunciado al respecto y hasta se tomaron la molestia de aconsejarlo, pues muchos creen que la fama ya se le ha subido.

En sus últimas publicaciones, Caz ha recibido varios mensajes en los que le recomiendan ya no exponer a sus hijos ni a su pareja sentimental a los medios y la opinión pública; inlcuso, le han pedido bajarse de la nube ya que sus actitudes con los medios pueden afectar su carrera y la de sus compañeros de grupo.

"Aprende a diferenciar porque cuando quieras quitarte o necesitar a la prensa te darán la espalda por mitotero", "Llegó a la cima y ahora parece que va en caída libre, cada vez que habla es para hundirse más", "Mucho cuidado la fama tiene un precio y el dinero es bueno pero aveces se pierde la persona", "Ya se te subió mucho. Que mal agradecido eres", "Se le esta subiendo la fama y esta dejando su humildad", "La fama puede ser pasajera", "Ya caes mal vato se te subió mucho", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Publicidad o problemas reales?

De igual manera hay quienes han puesto en duda el presunto conflicto por el que Eduin y Anahy estarían atravesando, y es que muchos creen que es una manera en la que ambos están promocionando sus nuevos proyectos. Ella, por un lado su marca de cosméticos y él su nueva música con Firme.

Lo que sí es cierto es que el matrimonio pasó el 14 de febrero juntos, en una escapada romántica a la orilla del mar; ésto luego de los rumores de infidelidad que rondaron a Caz tras la filtración de una supuesta conversación en la que intercambiaba fotos y piropos bastantes subidos de tono con una misteriosa mujer.



Eduin Caz y su esposa estarían separados, aunque no han revelado los motivos Foto: Instagram