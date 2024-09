Nuevamente se vivió el contraste de dos shows en Palacio de los Deportes y el Foro GNP. Por un lado, la Banda Metallica iniciaba su serie de 4 conciertos en nuestra ciudad y por el otro, Niall Horan, es ex integrante de One Direction daría el primer de sus dos conciertos en el Domo de Cobre.

Metallica, con invitados especiales, arrancó más temprano, pero eso no impidió que las "lovers" (como se autodenomina el fandom de Niall Horan) llegaran desde horas antes al recinto. Con moños coquetos y personalizados en la cabeza, las fans rendían tributo a la estética de su ídolo, reflejando el estilo del último álbum de Horan, The Show de 2023.

La gira, titulada The Show: Live on Tour, es la que Niall realiza para promocionar su más reciente álbum. Afuera del Palacio de los Deportes no solo se vendía mercancía oficial del cantante, sino también de Metallica, cuyos fanáticos también invadían los alrededores. Entre los productos de Horan destacaban chaquetas con la palabra "Lovely" bordada, así como bolsas decoradas con flores y cobijas con la imagen de "San Niall Horan", un símbolo de la devoción de sus seguidoras, quienes lo han seguido fielmente desde sus días en One Direction.

Antes del espectáculo, los organizadores encendieron el ánimo del público con clásicos de ABBA, como "Dancing Queen" y "Mamma Mia", canciones que las asistentes corearon y bailaron con entusiasmo. Incluso, se animaron a seguir la coreografía de "La Macarena", aportando un toque muy mexicano al ambiente festivo.

Al comenzar el concierto, el público organizó la clásica ola, recorriendo el recinto con un éxito rotundo que se celebró con júbilo. El verdadero estallido de emoción llegó cuando dos ojitos aparecieron en las pantallas. Los gritos fueron ensordecedores y quienes estaban en las gradas no dudaron en levantarse y saltar mientras grababan el momento con sus celulares. Muchas no pudieron contener las lágrimas cuando Niall finalmente subió al escenario y saludó con un afectuoso “Buenas tardes, México”. En ese instante, comenzaba "Nice to Meet Ya" y la euforia alcanzó su punto máximo.

"I love you, México", exclamó Horan, mientras las fans respondían con tal intensidad que apenas se podía escuchar la música. Entre los músicos que lo acompañaban, una violinista y guitarrista llamó la atención, añadiendo un toque especial al espectáculo. La energía se mantuvo vibrante cuando interpretó "Small Talk", del álbum Heartbreak Weather.

"¡Mexico City, hola a todos, welcome to my show!", gritó Niall, desatando una nueva ola de emoción entre el público. "Is good to be back", agregó antes de tocar "On a Night Like Tonight". Las luces de los celulares iluminaron el recinto, creando un ambiente mágico que se mantuvo con "On the Loose". Tras esta interpretación, Horan hizo una pausa para tomar agua y saludó a su público con los brazos extendidos, lo que provocó otro estallido de gritos. "Oh my God, this is crazy!", dijo asombrado por la pasión de los asistentes.

Con dos noches completamente agotadas, el cantante no tardó en expresar su agradecimiento: "El amor que tengo por este país y el amor que me tienen es increíble. Vamos a tener una noche inolvidable. El año pasado vine a un festival en noviembre, y es bueno estar de vuelta en esta hermosa ciudad. No puedo creerlo, ustedes son el público más apasionado del mundo". Con una sonrisa y visiblemente emocionado, preguntó: "¿Están listos?", antes de comenzar a interpretar "The Show", canción que volvió a encender a sus fans.

Durante la interpretación de "Heaven", una marea de cartelitos se alzó entre el público, con una frase que encapsulaba el sentir de las seguidoras: "How Mexico obsessively adores you".

Uno de los momentos más memorables llegó con "Fire Away", cuando todo el público levantó las luces de sus celulares, creando una atmósfera íntima y conmovedora. Durante "Metdown", Horan recorrió todo el escenario, saludando a los fans de todas las áreas.

"Lo que siento es una locura. Los amo demasiado. He viajado por el mundo y su país es increíble", comentó el cantante, emocionado al ser parte de su show número 78 de la gira. Agradeció una vez más antes de interpretar "Mirror" y, aunque anunció que "Still" sería la última canción de la noche, regresó al escenario para deleitar a su público con "Heartbreak Weather" y "Slow Hands".

Mientras tanto, a las afueras del Palacio de los Deportes, se podía escuchar también el show de Metallica, pero dentro del recinto, los gritos de las "lovers" se escuchaban mucho más fuertes, marcando una clara victoria del pop sobre el metal, al menos en esta noche.