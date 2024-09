María José no solo empoderó a las mujeres en su concierto en el Palacio de los Deportes, sino que mostró un empoderamiento personal al llenar por primera vez el Domo de Cobre con una fiesta que incluyó a todas las personas, desde la comunidad LGBT hasta la comunidad sorda, dando un mensaje de unidad, respeto y diversidad:

"Lo único que quiero es que ustedes se la pasen increíble. Esta gira se llama Libertad y eso es lo que decidí ser hoy: libre. Gracias a todos, su amor... quiero que esta noche sea un espacio de empatía y unión, para todos, sin importar quiénes somos o de dónde venimos" comentó la cantante a sus seguidores.

Vestida con un body rosa que combinaba con el atuendo de sus bailarines, la cantante fue recibida entre gritos y aplausos. El público, portando coronas de luces y banderas del orgullo, coreaba emocionado el popurrí inicial que incluía éxitos como “La ocasión para amarnos”, “Arrepentida”, “Frente a Frente” y “La Falda”.

Usando el lenguaje de señas, enseñó al público cómo aplaudir y saludar, dedicando la canción “Adelante Corazón” Foto: cortesía Ocesa

"Espero que esta no sea la única ocasión en que tengamos a la comunidad aquí con sus chalecos sensoriales, y que podamos hacer más y más conciertos también para ellos, con todo nuestro cariño. Estoy consciente de que esto es para ustedes, para todos: familias, minorías, mayorías, guapos, feos, gorditos, delgados. Todos somos mexicanos ¡Bienvenidos!" fueron las palabras de inicio de la intérprete.

Usando el lenguaje de señas, enseñó al público cómo aplaudir y saludar, dedicando la canción “Adelante Corazón” a la comunidad sorda, la cuál fue acompañada con una coreografía en lenguaje de señas. Luego de la canción "Evidencias" llegó el primer invitado de la noche, José María Napoleón, se unió al escenario para interpretar "Eres" y "Vive". El cantautor felicitó a María José por conquistar los corazones del público, mientras ella pedía que no dejaran de aplaudirle “al maestro”.

La primera parte del concierto incluyó temas como "Este hombre no se toca", "Te besé", y "Pecado", antes de que la cantante hiciera un cambio de vestuario. En esta segunda parte, bailarinas de folklore mexicano acompañaron la canción "Mi rey, mi santo", que María José interpreta a dueto con Ana Bárbara, celebrando el orgullo nacional.

Luego de la canción "Evidencias" llegó el primer invitado de la noche, José María Napoleón, se unió al escenario para interpretar "Eres" y "Vive". Foto cortesía de Ocesa

La noche avanzaba con éxitos como "Hazme olvidarlo" y "Como tú mujer", hasta que Matisse, el grupo invitado, subió al escenario. La Josa expresó su cariño por la agrupación, destacando su talento y su esfuerzo: “Ellos me recuerdan todo lo que yo pasé para llegar hasta aquí. Son personas sumamente talentosas y vamos a cantar una canción de su autoría”.

Antes del siguiente cambio de vestuario, la cantante estrenó su más reciente sencillo "Estúpida Romántica", seguido por "Lo que tenías conmigo" y "Me equivoqué". En la canción “Me equivoqué”, pidió al público encender las luces de sus celulares, creando un mar de estrellas en el Palacio de los Deportes: “Ustedes son la luz que ilumina mi corazón”, fueron las palabras que dedicó a su público pues el show ya casi llegaba al final.

El tiempo pasaba, pero la energía no disminuía. María José, visiblemente emocionada y casi sin voz expresó: "Esta noche se me fue como agua. Estoy enloquecida por su cariño, sus gritos, y todo lo que me han dado. Si pudiera agradecerles a cada uno, no acabaríamos, así que seguiré cantando hasta que la voz me aguante. Gracias por aguantar a una loca como yo", dijo antes de interpretar "La loca", un clásico de María Conchita Alonso.

El concierto culminó con los esperados himnos "No soy una señora" y "Prefiero ser su amante", dejando al público eufórico y a una María José muy emocionada de haber logrado con éxito su primer Palacio de los Deportes.

