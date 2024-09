Desde niña, María José aprendió que la fuerza y el empoderamiento nacen desde dentro, y que ser mujer implica estar siempre preparada para enfrentar cualquier desafío.

Esta lección se la inculcó su madre, María Elena Anaya, bailarina, maestra y coreógrafa de danza, quien le enseñó que nadie tiene derecho a cortar sus alas ni a detener sus sueños.

Lo hizo, además, con disciplina; por ejemplo, cuando María José reprobó materias en la secundaria, recuerda que su madre no dudó en castigarla un mes, pues hay que comprometerse con lo que te apasiona.

Será la primera vez que la intérprete de “Prefiero ser su amante” se presente en el recinto conocido como el Domo de Cobre. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

“Mi mamá siempre fue una persona echada para adelante, y eso nos lo transmitió a mis hermanas y a mí. La mujer, y más la mexicana, nos empoderamos con el simple hecho de tener un trabajo que nos apasiona”, cuenta la cantante.

Estas lecciones las lleva consigo, al tiempo que se prepara para su próximo desafío en el escenario del Palacio de los Deportes, ahora que es una de las voces más consolidadas de la música latina hoy en día.

Los caminos llevan al Domo

María José Loyola Anaya comenzó su carrera en 1992, cuando tenía 16 años, como parte del grupo musical Kabah, el cual fue uno de los íconos del pop mexicano de los años 90.

Ese fue el primer gran paso de una prolífica carrera que años después llevaría a La Josa a alcanzar su primer sold out en el Domo de Cobre, donde se presentará este sábado.

En especial, el concierto representa para la cantante de 48 años una reivindicación de todo lo que ha vivido desde 2005, cuando se lanzó de solista.

“Es como una graduación. Después de tanto tiempo de trabajo, de levantamientos y tropiezos, cuando me dijeron que ya era sold out, no dejaba de llorar”, indica en entrevista.

Pero más allá del escenario, sigue siendo una mujer que valora sus raíces y las lecciones que la vida le ha enseñado. Para ella, cada canción, cada show, es una oportunidad de conectar con su público y compartir su historia.

“No sólo se trata de cantar, es transmitir lo que soy y todo lo que he vivido, conectándome con la gente”, añade.

Es esa autenticidad la que la ha llevado a ganar un lugar especial en el corazón de sus seguidores, quienes ven en ella no sólo a una cantante talentosa, sino a una mujer fuerte que ha sabido mantenerse fiel a sí misma.

“Tengo el mejor ejemplo, que es mi madre. Yo me empodero nada más con el simple hecho de tener una hija, de tener un trabajo que me apasiona, y de saber que tengo una responsabilidad social”, asegura.

De estreno

Mañana, María José lanzará su sencillo “Estúpida romántica”, una canción que compuso José Luis Roma y que habla sobre el enamoramiento de alguien que, pese a no tener a la pareja ideal, éste se convierte en el centro de sus pensamientos.

“Todos hemos vivido esto, donde sabes que te estás enganchando con alguien que no te conviene, pero tu corazón, sin importar lo que digan, te impulsa a vivirlo”, comenta la cantante sobre su nuevo sencillo.

María José admite que ha experimentado ese tipo de amor irracional en su propia vida y reconoce que, en ocasiones, se enamoró de alguien que no le correspondía emocionalmente.

“Era como estar atrapada en una burbuja donde la realidad y la lógica se desvanecían frente a la intensidad de mis sentimientos. Me sentía como una estúpida romántica”, admite.