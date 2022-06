Única función de "Hamlet" llegará al Esperanza Iris

Irene Azuela tenía 12 años cuando pisó por primera vez el Teatro de la Ciudad, en el Centro Histórico capitalino, y aún se acuerda de que no quería salir de él.

“Vine a un concurso de baile y me acuerdo de la sensación de no quererme salir”, comenta escudriñando en su memoria.

El próximo día 28 de julio, el ahora llamado "Esperanzas" la acogerá profesionalmente años después para presentar una única función de "Hamlet", luego de ofrecer cerca de 30 en el Teatro Milán.

Wiliam Shakespeare creó el texto para ser protagonizado por un hombre, pero la idea desde un inicio de esta producción fue que Irene interpretara a un personaje de la realeza cuya padre asesinado pide vengue su muerte.

“Nos tardamos en hablar en femenino”, ríe Azuela al recordar los ensayos de hace unos meses.

“Decíamos: es que aquí Hamlet está iracundo, ah no, es iracunda, enojada, molesta, era quitarnos la figura de príncipe, pero no era la intención principal; no estábamos haciendo un príncipe, pero tampoco a una princesa hiperfemenizada, sino que es lo que le sucede a este ser humano que pasa por esta tragedia”, considera la actriz.

Oscar Uriel, productor de "Hamlet", la cual comenzó a planear desde hace cinco años, indica que para la función especial no habrá micrófono lavalier, por lo que el elenco deberá proyectar su voz.

“Sólo es una función, no pasará nada”, bromea ante el resto del reparto, entre ellos Assira Abbate y Alejandro Morales.

Luego de su presentación en el Esperanza Iris, la puesta tendrá funciones en León, Monterrey y Tijuana para dar por bajado el telón definitivamente.

