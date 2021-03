Travis Birds ama seguir su propio camino

La cantante española Travis Birds no concibe su música sin autonomía. En 2016, cuando lanzó su primer disco, Año x, lo hizo de manera independiente, pero fue hasta que se alió con una discográfica que surgieron distintas oportunidades para sus temas, una de ellas la de interpretar su sencillo “Coyotes” en la serie de televisión, El embarcadero, que en España es muy popular.

Luego del despegue que su carrera logró con este acontecimiento, la intérprete comentó que no tuvo miedo de volver a la independencia en cuanto descubrió que no se sentía libre con su equipo de trabajo y antes de la pandemia, terminó el contrato con su disquera.

“Cuando me di cuenta de que no me sentía cómoda en esencia, que no me gustaba la forma en la que ellos trabajaban y el rumbo que tomaría mi música, tuve que irme”, contó en entrevista.

“Quería desvincularme y tardé un montón en poder salir de ahí. Cuando lo solucioné vino la pandemia y mi nuevo equipo me dijo que era mejor esperar, entonces ahora estoy con muchísimas ganas de publicar lo nuevo y de que ha llegado el momento”.

Bajo un nuevo sello discográfico, ahora Travis ha retomado su carrera con el lanzamiento de su nuevo disco, La costa de los mosquitos, un proyecto inspirado precisamente en la esencia individual por la que luchó.

“Conceptualmente habla de las obsesiones como vehículo a la locura y a encontrar la parte más instintiva que todos tenemos dentro, despojarnos de todo lo inculcado, de todo lo que es la sociedad, la cultura, la educación, para retomar la parte más animal y vinculada a la naturaleza de lo que somos en esencia”, detalló.

Con “Claroscuro”, segundo sencillo del material, describe la obsesión por la búsqueda constante de una respuesta y apela a la introspección natural. En el video hizo honor a su gusto por el cine, integrando a actores como Carolina Yuste y César Vicente, bajo la dirección de la cineasta, Salomé Caballero.

“Me encantó la forma en la que se condujo el mensaje de la canción, que habla de alguien que por amor pierde la cabeza”.

En adelante, espera lanzar sus sencillos hasta completar el que será su segundo álbum, que aunque tenía listo desde 2019, por cuestiones de la pandemia y el cambio de disquera pudo comenzar a lanzar hasta 2021.

“Ha sido como un parto largo y doloroso porque ha habido muchos problemas para sacarlo a la luz, pero estoy contenta”.