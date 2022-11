Travis Barker, los amores que vivió antes de conocer a Kourtney Kardashian

Hoy es el cumpleaños 47 de Travis Barker, el baterista de Blink-182, que en los últimos años se ha convertido en uno de los músicos más reconocidos dentro de la industria, ya que ha colaborado con decenas de artistas de las nuevas generaciones. Y así como, a través del tiempo, se ha hecho acreedor de un sinfín de logros, también registró un historial amoroso que antecede su matrimonio con Kourtney Kardashian. Estas son las relaciones que protagonizó desde 2001.

Travis Barker nació un día como hoy pero de 1975, luego de que Gloria y Randy Barker recibieran a su hijo, pasó poco tiempo para que el entonces niño diera sus primeros golpes a una batería, instrumento que conoció a los cuatro años y, con el tiempo, sólo perfeccionó su técnica que, hoy, 47 años después lo hizo granjearse el título “primer baterista superestrella del punk”, otorgado por la revista “Rolling Stone”.

A lo largo de su haber, el músico estadounidense ha pertenecido a seis agrupaciones; Feeble, cuando todavía era estudiante, The Aquabats, la banda que abandonó para reemplazar a Scott Raynor en Blink-182, a la que se integró en 1998, y, posteriormente, se convirtió en co-fundador de otras agrupaciones, en la que tocaba, simultáneamente a sus compromisos en Blink, como Box Car Racer, +44 y The Trasplants.

Pero su carrera musical no es la única que se ha visto dividida, pues a lo largo de los años Travis también sostuvo diferentes relaciones amorosas que, luego de un tiempo, terminaban por disolverse, hasta que conoció a Kourtney Kardashian su actual esposa, pero ¿conoces los otros matrimonios y noviazgos que protagonizó el baterista? Aquí te los contamos.

Melissa Kennedy



Foto: Especial

En 2001, Blink-182 ya había alcanzado la fama por la que hoy día conocemos la banda, tras el lanzamiento de temas como “Dammit”, “What´s my age again?” y “All the small things”. En ese año, mismo en el que se publicó el álbum “Take off your pants and jacket”, Barker se casó por primera vez con Melissa Kennedy, en septiembre, sin embargo, el matrimonio duró menos de un año, pues la pareja se separó en agosto del año siguiente.

Sobre la primera relación de Travis, que se dio a conocer públicamente, se sabe muy poco, pues es escasa la información en internet acerca de Kennedy, sin embargo, la exesposa de Barker apareció en algunas de las escenas de dos documentales de la agrupación; “Las crónicas de uretra” y “Las crónicas de uretra II”, publicados en 1999 y 2002, respectivamente.

Otro de los datos que se conocen acerca de Melissa es que ayudó a Travis a lanzar su primera línea de ropa, en 1999, “Famous stars and straps”, la cual administró hasta el 2002.

Shanna Moakler



Foto: EL UNIVERSAL, archivo

La relación entre Shanna Moakler, una exreina de belleza de EU, y Travis es una de las más conocidas del músico. La pareja se conoció en 2002, poco después de que él y Melissa se divorciaran y, para el 2003, la nueva pareja ya esperaba a su primer hijo, Landon Asher Barker. En 2004, se casaron en una ceremonia organizada en uno de los palacios de Disneylandia. En 2005, nació su segunda hija Alabama Luella Barker.

En ese transcurso, Shanna y Travis llegaron a un acuerdo con MTV para televisar parte de sus vidas con el reality “Meet de Barkers”, el cual se transmitió a lo largo de dos temporadas, en las cuales se documentaba el estilo de vida que llevaba a cabo la pareja. Sin embargo, una tercera temporada nunca vio la luz, debido a que la audiencia era cada vez más escasa.

En la autobiografía de Travis, “Can I say”, la expareja coincidió al exponer que el realityshow había acabado con su relación, sin embargo, cada uno alegó razones que se contradecían una con otra, pues Shanna pensaba que Trav tenía miedo de ser catalogado como estrella de televisión y eso mermara sus logros dentro de la musica, por lo que se distanció de ella por una especie de “resentimiento” pues ella era la más animada con seguir grabando el reality, mientras que Barker aseguró que los deseos de Moakler de convertirse en actriz la llevaban a tener comportamientos forzados para destacar, que hacían que su relación ya no se sintiera autentica.

Aunado a esto, los celos de Moakler se convirtieron en un problema dentro de la relación, pues la modelo llegó a enfrentarse con algunas estrellas, con las que no queda muy claro si Travis entabló una relación o sólo eran amigas suyas, unas de ellas fueron Paris Hilton, Lindsay Lohan y Kim Kardashian, quienes llegaron a hablar públicamente de los reclamos de Shanna, mismos que terminaban con agresiones físicas.



Foto: Especial

En 2008, cuando la pareja ya se había separado, Travis Barker sufrió el accidente aéreo que lo llevó a sufrir múltiples quemaduras en el cuerpo que lo mantuvieron en un estado de rehabilitación prolongado, época en la que prometió cambiar su estilo de vida, ya que sólo él y un amigo suyo sobrevivieron a la tragedia; uno de sus deseos fue reconciliarse con Shanna y, aunque lo intentaron nuevamente en 2009, al poco tiempo se separaron definitivamente.

A partir de ahí, la relación entre Shanna y Travis estuvo precedida por una serie de decisiones que, en su libro, el baterista reconoce que no fueron las correctas, pues siguieron viviendo juntos hasta 2014, aunque ya no como pareja, pues creían que de esa forma ofrecerán una niñez y crianza más sencilla para su hija e hijo.

Otras relaciones

Luego de que cada uno se mudara a una casa propia, en 2015, Travis comenzó a salir con Arianny Celeste, pese a que fuentes cercanas a la pareja aseguraron que su relación nunca fue seria, pero se divertían mucho uno con el otro. Ese mismo año, sostuvo una relación con Rita Ora, luego de conocerse en un juego de baloncesto, pero este noviazgo también duró muy poco y se separaron ese mismo año.

Kourtney Kardashian



Foto: Instagram

En 2020, se dio a conocer la noticia de que Kourtney y Travis, amigos desde hace muchos años, se habían dado una oportunidad en el amor y, tras unos meses de relación, la pareja comenzó a publicar fotografías alusivas a que estaban saliendo, por ejemplo, Kourt posteó una foto de la película favorita de Barker, “True Romance”, y así poco a poco hicieron pública su unión.

En 2021, la pareja se comprometió, el día en que cumplían un año de su primera cita y, a partir de ahí, todo se convirtió en publicaciones de ambos besándose. De acuerdo a lo documentado en “The Kardashians”, Travis pidió la mano de Kourt a su madre ,Kris Jenner, y a su padre fallecido, Rob Kardashian, por lo que visitó los restos del abogado, gestó que conmovió a toda la familia de Kourtney.



Foto: Instagram

En otro episodio del reality, Kriss Jenner le cuenta a Kourtney que Travis le había confesado que cuando se mudó a Calabasas, ciudad donde vive la familia Kardashian, lo había hecho en búsqueda de conquistar el corazón de Kourt o, al menos, estar a lado de ella, pues en esa época ella tenía otra relación.

Además, tras emprender una historia de amor con Kourtney, Travis cubrió los tatuajes alusivos a sus dos primeros matrimonios y que nunca había borrado, ahora porta tres tatuajes relacionados a su nueva relación; el nombre de Kourney en su pecho, el título de la película favorita de ambos y la frase “Te amo”, misma que la socialité tatuó en la piel del baterista.



Foto: Instagram

La relación entre Travis y Kourtney también llevó al músico a volver a subir a un avión, pues desde 2008, luego de su accidente, no había vuelto a subir a uno y, cuando Blink-182 salía de gira a países que requerían un traslado aéreo, era reemplazado por otro músico.



Foto: Instagram

La pareja tuvo dos ceremonias para unir su amor en mayo pasado, una de ellas sólo contó con la presencia de sus seis hijos, los cuales, se llevan muy bien entre sí. Sobre todo, los tres hijos de Kourtney, Maison, Penelope y Reign, quienes le escribieron tarjetas a Travis el Día del Padre, donde indicaban que lo amaban.



Foto: Instagram

melc