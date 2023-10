Tras revelar aborto, Britney Spears recibe apoyo, mientras a Justin Timberlake le llueven las críticas

Britney Spears se encuentra en medio de la polémica luego de que se filtraran algunos pasajes de su libro de memorias "The woman in me", en el que revela, por primera vez, haber vivido un aborto durante su relación sentimental con el cantante Justin Timberlake.

A través de su escrito, la intérprete de "Toxic" detalló que en su juventud estuvo a punto de ser madre junto al exN*SYNC, y aunque ella deseaba llevar su embarazo a término, cuando el cantante se enteró la convenció de que interrumpirlo era lo mejor: "Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", escribió.

Ahora y tras sus declaraciones, Spears no sólo ha recibido el apoyo y la solidaridad de sus fans, también de diferentes organizaciones provida estadounidenses.





Britney se encuentra en medio de la polémica después de revelar que interrumpió un embarazo. Foto: Instagram

Mientras que en redes sociales fans y público en general le han pedido perdón a la cantante por haberla juzgado tan duramente, el sitio TMZ aseguró que dos importantes organizaciones han salido en defensa de Britney para ofrecerle ayuda psicológica para que pueda superar el trauma que experimentó.

"El Comité Nacional del Derecho a la Vida (NRLC, por sus siglas en inglés) está dispuestos a echarle una mano a Britney a causa del trauma que podría haber experimentado por tener que revivir este episodio", todo esto de forma confidencial, de acuerdo con el medio.

Incluso, el comité asegura que conocen muchas mujeres como la famosa, "es decir, mujeres que han abortado para luego arrepentirse".

Por otra parte, la fundación Susan B. Anthony Pro-Life America, destacó la valentía de Britney y esperan que pueda ser inspiración para que otras chicas que han sido coaccionadas a someterse a una situación similiar rompan el silencio: "Esperamos que la valentía de Britney dará a otras mujeres el coraje de expresar sus historias de coacción del aborto. Todos deberíamos estar de acuerdo en que ninguna mujer debería soportar un aborto doloroso que realmente no desea", cita el portal.

Justin, cancelado, criticado y acusado de infidelidad

Pero Justin no ha logrado escapar al escándalo, pues a pesar de que él no se ha pronunciado al respecto de las palabras de su ex, varios usuarios han pedido su "cancelación" en las redes sociales, no solo por "orillar" a Britney a interrumpir su embarazo, si no por las desafortunadas declaraciones en las que presumió haber sido la primer pareja sexual de la cantante.

Asimismo, las sospechas de que el romance entre ambos ídolos pop habría llegado a su fin por una infidelidad han revivido, pero con la diferencia de que ahora no se acusa a la llamada "Princesa del pop", sino a Timberlake.

En un nuevo pasaje filtrado, TMZ asegura que Spears señaló a su expareja de haberla engañado y aunque ella no da nombres ni detalles, sí menciona que la tercera en discordia fue una "celebridad muy famosa en aquellos años".

Por si fuera poco, el también actor está siendo el blanco de fuertes críticas y ataques en las redes sociales, en las que lo tachan doble moral y un mal hombre: "Te amaba de niña, ahora me enfermas. Las mujeres son dignas y no tienes respeto". "El peor cantante por siempre", "La obligaste a abortar y luego ganaste mucho dinero destruyendo su imagen . El karma viene", "Perdón, pero has perdido el respeto de todos", "Demasiado valiente como para avergonzarla por perder su virginidad, pero no por apoyarla durante el embarazo", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

De acuerdo con Page Six, estas revelaciones tendrían sumamente preocupado a Justin, pero la duda que ha nacido entre los fans es qué otras cosas podrían salir. "The Woman in Me" saldrá a la venta este próximo 24 de octubre.









